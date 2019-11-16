Шоу-бизнес

Пока сменившая недавно имидж украинская певица Ани Лорак колесит по дорогам Российской Федерации, за её дочкой Софией приглядывает няня, а временами с ней проводит время и родной отец — Мурат Налчаджиоглу.

Об этом пишет «7 дней».

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К сожалению, видеться папе с дочерью удается не часто, так как он занимается бизнесом в Киеве, и в Москву приезжает только на свидания с ребенком.

Некоторые время назад состоялся один из таких визитов.

Бывший муж Ани Лорак сводил Софию на шопинг, повеселился с ней в развлекательном центре, а после девочка дала папе мастер-класс по изготовлению слайма. В общем Мурат провел очень увлекательный выходной день с дочкой. «Замечательный день с моей любовью», — прокомментировал он встречу.

На снятое им видео впервые попала и няня Софии Ирина — с ней у девочки, похоже, сложились очень теплые отношения.

Сама исполнительница, ранее никогда не показывала помощницу — вероятно, в целях безопасности.

Напомним, Ани Лорак недавно призналась, что София нормально восприняла факт развода родителей. Исполнительница намекнула, что дочка нередко становилась свидетелем её ссор с супругом. В такой ситуации, возможно, расставание Ани с Муратом улучшило атмосферу в доме певицы. Она старается поддерживать авторитет отца и не говорит о бывшем муже плохо в присутствии Софии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак показала, как дочь мучает пианино.

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