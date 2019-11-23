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В Киеве напали на участников Транс-Марша (фото, видео)
В Киеве на Михайловской площади состоялся Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.
«Акция посвящена Международному дню памяти трансгендерных людей, который был 20 ноября. В этот день вспоминают тех, кто погиб из-за трансфобии», — сообщили участники акции, передает Громадське.
По словам организаторов, только за прошлый год из-за трансфобии погиб 331 человек в разных странах мира. Украины в этом списке нет, но, по мнению организаторов, это может быть связано не с тем, что таких случаев не было, а с тем, что трансгендерное сообщество достаточно закрытое, поэтому, возможно, просто нет данных о таких случаях.
Также организаторы отметили, что хотят услышать позицию новой власти относительно трансгендерных людей, а также выдвинуть к ней требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.
Марш охраняла Нацполиция, в частности полиция диалога и конная полиция. Наряду с Транс-маршем люди вышли на контракцию. Противники марша памяти трансгендерных людей пытались прорвать кордон полиции. Одного мужчину правоохранители задержали.
Как писали «ФАКТЫ», в сентябре в Харькове первый в городе марш ЛГБТ-сообщества собрал около трех тысяч участников. Тогда ЛГБТ-маршу пытались противостоять граждане, вышедшие с плакатами «За традиционные ценности». А после окончания прайда на некоторых участников шествия напали хулиганы.
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