В Харькове избили активистов ЛГБТ-марша: подробности конфликта (фото, видео)

Происшествия

В Харькове первый в городе марш ЛГБТ-сообщества собрал около трех тысяч участников. Не обошлось без ложки дегтя. ЛГБТ-маршу пытались противостоять граждане, вышедшие с плакатами «За традиционные ценности». А после окончания прайда на некоторых участников шествия напали хулиганы.

Стартує марш за традиційні цінності #Харків pic.twitter.com/APvoAacHV2 — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

Сначала участников ЛГБТ-марша противники мероприятия пытались забросать яйцами.

Во избежание нападений организаторы харьковского прайда советовали участникам дойти до метро в сопровождении полиции или ехать домой в специальных автобусах. Некоторые из активистов предупреждения проигнорировали, за что и поплатились. В городе говорят о как минимум двоих госпитализированных после стычек с хулиганами.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Противники марша ЛГБТ пытались устроить стычки с полицией, распылили слезоточивый газ, но провокации были оперативно подавлены.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Напомним, грязные провокации против ЛГБТ-активистов и их сторонников планировались и перед проведением прайда в Киеве, но тогда хулиганские выходки были предотвращены правоохранителями.

Фото Дарья Рак/Facebook, StudMedia/Twitter

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