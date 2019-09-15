24.67 / 24.93 27.19 / 27.61
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове избили активистов ЛГБТ-марша: подробности конфликта (фото, видео)

17:29 15 сентября 2019 200
прайд
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове первый в городе марш ЛГБТ-сообщества собрал около трех тысяч участников. Не обошлось без ложки дегтя. ЛГБТ-маршу пытались противостоять граждане, вышедшие с плакатами «За традиционные ценности». А после окончания прайда на некоторых участников шествия напали хулиганы.

Сначала участников ЛГБТ-марша противники мероприятия пытались забросать яйцами.

площадь

Во избежание нападений организаторы харьковского прайда советовали участникам дойти до метро в сопровождении полиции или ехать домой в специальных автобусах. Некоторые из активистов предупреждения проигнорировали, за что и поплатились. В городе говорят о как минимум двоих госпитализированных после стычек с хулиганами. 

Противники марша ЛГБТ пытались устроить стычки с полицией, распылили слезоточивый газ, но провокации были оперативно подавлены.

Напомним, грязные провокации против ЛГБТ-активистов и их сторонников планировались и перед проведением прайда в Киеве, но тогда хулиганские выходки были предотвращены правоохранителями.

Фото Дарья Рак/Facebook, StudMedia/Twitter

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер