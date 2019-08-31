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В центре Одессы проходит Марш равенства: полиция и Нацгвардия пытаются не допустить столкновений (фото)
В последний день лета, 31 августа, представители международного ЛГБТ-сообщества решили провести Марш равенства «Одесса Прайд-2019».
С самого утра в центре города, на Приморском бульваре, наблюдается необычное оживление. Весь бульвар по периметру оцеплен силами полиции и Национальной гвардии, дабы не допустить возможных столкновений сторонников и противников марша. Собравшиеся на бульваре представители некоторых радикальных организаций держат плакаты в защиту традиционных семейных ценностей и пытаются провоцировать участников прайда.
По заранее согласованному с правоохранителями плану участники шествия должны были собраться в Греческом парке (на нижней «террасе» бульвара), а затем, с 09:00, пройти маршем от Потемкинской лестницы по Приморскому бульвару к зданию мэрии, откуда — до пересечения улиц Пушкинской и Дерибасовской. Однако утром Греческий парк оказался заблокирован якобы строителями, вход в него был загражден мощными балками. Правда, через некоторое время проход освободили.
По словам организаторов Марша равенства, подобное шествие проводится в Одессе в четвертый раз.
«Это правозащитное мероприятие, направленное на привлечение внимания жителей и гостей города к той дискриминации, с которой сталкиваются представители ЛГБТ-сообщества», — говорит руководитель оргкомитета «Одесса Прайд-2019» Анна.
В эти минуты шествие стартовало. В нем участвуют более трехсот человек, представляющих разные уголки страны, также полсотни представителей международных организаций, сотрудники посольств.
С огромным радужным флагом — символом ЛГБТ-сообщества — под лозунгом «Счастливые люди — счастливый город!» колонна движется по Приморскому бульвару, скандируя: «Права человека — превыше всего!».
Это нравится далеко не всем присутствующим. Участникам мирного шествия стремятся чинить препятствия представители отдельных религиозных и радикальных организаций. Отдельные из них нарочито выстроились в голове колоны участников. Особо активных молодых людей оттеснили правоохранители. Нескольких из них, проявлявших гиперактивность и выкрикивавших откровенные оскорбления, полиции пришлось задержать.
Напомним, 23 июня Марш равенства прошел в Киеве. Также в конце июня представители Украины впервые официально приняли участие в известном Нью-Йоркском гей-параде.
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