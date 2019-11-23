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Налоги шли боевикам: в Украине разоблачили сеть фирм, легализовавших уголь с оккупированной территории Донбасса

15:39 23 ноября 2019 66
уголь
Инф. «ФАКТОВ»

В СБУ раскрыли масштабные махинации с углем, поступающим в Украину. Выяснилось, что по поддельным документам на украинские ТЭЦ, а также на энергопредприятия стран ЕС поступал уголь, добытый на оккупированной территории Донбасса. Налоги со сделок при этом шли на финансирование террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Чтобы схема работала, организаторы зарегистрировали на подконтрольной Украине территории ряд коммерческих структур. Они и выступали в роли импортеров, продавцов и дальнейших экспортеров угля в ЕС. Сейчас нелегальный бизнес заблокирован, Предполагаемый организатор схемы задержан.

Задержанному гражданину выдвинуты подозрения в финансировании терроризма (ст. 258−5 Уголовного кодекса). Выясняются другие участники схемы. Расследование ведет Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ряд угледобывающих предприятий в ОРДЛО вскоре могут навсегда остановиться. Жители оккупированных территорий подтверждают, что на шахтах уже не первый месяц проблемы финансового характера.

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