В соцсети рассказали о расправе над догхантером в Днепре: мнения комментаторов разделились

Происшествия

В городе Днепре трое молодых людей устроили самосуд над местным догхантером. Мужчине отомстили за стрельбу по котам и собакам из пневматического оружия. Расправились с догхантером его же оружием и его же методами. От своих преследователей мужчина уходил с травмами мягких тканей ног: туда пришлись выстрелы «народных мстителей».

О показательной расправе над догхантером рассказал в Facebook-сообществе «Типичный Днепр» житель города Стас Самойленко. «Целились в ноги и область паха, но на их же счастье есть только несколько попаданий в мягкие ткани ног и ягодиц», — рассказал блогер.

Среди жителей Днепра нет единого мнения по поводу случившегося. С одной стороны, горожане признают, что с догхантером расправились жестоко. В то же время, нельзя не признать, что грубые методы — это всего лишь справедливый ответ на жестокость живодера по отношению к беззащитным созданиям.

Некоторые жители Днепра усомнились, что справедливость все-таки восторжествовала. В последнее время в городе даже обидчиков людей не удавалось привлечь к ответу. Догхантер не обращался ни в полицию, ни к врачам, точное имя пострадавшего неизвестно, потому история о справедливом суде выглядит больше как поучительная легенда.





Напомним, за последний месяц в Украине зафиксировано несколько случаев крайней жестокости по отношению к животным. В Сумах расследуют дело против двух студенток, а в Хмельницком чиновник-живодер привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге.

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