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Общество и люди

МВД наградило военного, спасшего собаку от живодера в Хмельницкой области (видео)

16:55 23 ноября 2019 104
награждение
Инф. «ФАКТОВ»

Военнослужащий из Хмельницкой области, спасший собаку от живодера, получил награду от полиции. Старшему сержанту Вооруженных сил Украины и его супруге были вручены письменные благодарности и наградные часы.

Церемония награждения состоялась в Киеве в Главном управлении Нацполиции. Ценные подарки вручал глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Думаю, что все граждане Украины должны брать с вас пример, ведь только вместе мы сможем побороть несправедливость и жестокость», — заявил глава Нацполиции.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что полиция Хмельницкой области продолжает расследование по факту жестокого обращения с животным (ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса). «Лицо, совершившее правонарушение, будет нести ответственность», — уверен замглавы МВД.

Напомним, инцидент о котором шла речь, случился в Красиловском районе Хмельницкой области. Местный чиновник привязал к автомобилю собаку и тянул ее по дороге. Позднее живодер оправдывал свою жестокость тем, что пес якобы покусал мать чиновника.

Военнослужащий ВСУ, увидев издевательства над собакой, догнал автомобиль. Вместе с женой старший сержант спас животное и вызвал на место полицию.

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