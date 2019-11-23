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Украина

Национализация «Укртелекома» перечеркнет план правительства получить 12 млрд от приватизации-2020, — СМИ

17:02 23 ноября 2019 64
Укртелеком
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Из-за возможной реприватизации «Укртелекома» планы правительства получить в 2020 году 12 млрд грн от приватизации могут остаться лишь на бумаге. Об этом идет речь в материале «Деловой столицы» «Не спугнуть. Как Украине правильно разблокировать большую приватизацию».

Издание напомнило, что на следующий год правительство запланировало большую приватизацию, от которой рассчитывает получить в бюджет 12 млрд грн. Но отмечает, что планы правительства могут в очередной раз остаться лишь красивыми цифрами на бумаге.

«Украине удавалось привлечь в бюджет более 10 млрд грн от приватизации лишь дважды — в 2005 г. за счет продажи „Криворожстали“ и в 2011-м — благодаря продаже „Укртелекома“. Нынешний прогноз, заложенный в госбюджет на 2020-й, оправдается лишь при условии, что привлечение инвесторов в те крупнейшие предприятия, которые должны стать флагманами большой волны — Одесский припортовый завод, „Центрэнерго“, „Турбоатом“, „Электротяжмаш“, — удастся сдвинуть с мертвой точки», — сообщается в материале ДС.

Издание отмечает, что Украине так и не удалось создать благоприятный климат для инвесторов, а в последние пять лет он существенно ухудшился по понятным причинам — риски вложений в воюющей стране с так и не осуществленной судебной реформой слишком высоки.

Не добавляют уверенности инвесторам и заявления о возможной реприватизации, в частности «Укртлелекома». Экономисты единодушны на этот счет — иностранный инвестор не придет в страну, где у него могут отобрать собственность. Так, экономист Алексей Кущ в комментарии ДС подчеркнул, что возможная реприватизация «Укртелекома», а также проблемы «Арселор Миттал — Кривой Рог» с фискальными и силовыми органами могут поставить крест не только на инвестиционных планах правительства, но и на движении прямых иностранных инвестиций в частный сектор экономики.

Согласен с ним и глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, который считает, что заявления о реприватизации негативно повлияют на инвестиционный климат. «Очевидно, что заявления о реприватизации сами по себе негативно влияют на инвестиционный климат, поскольку предполагают возможность принудительного отчуждения имущества. Как можно инвестировать в развитие предприятия, которое когда-то было приватизировано и может быть отобрано?» — отметил Кушнирук.

Напомним, ранее исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Украины Олег Устенко подчеркнул, что не каждый инвестор придет в Украину, потому что не решена глобальная задача, связанная с правом собственности. А политолог Константин Бондаренко высказал мнение, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине и станет сигналом непрогнозируемости правил игры в стране.

Фото investgazeta.ua

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