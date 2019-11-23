Украина

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко не видит нарушений в действиях своих подчиненных, которые открыли стрельбу на границе в ночь на 22 ноября. Применить оружие пограничникам пришлось, чтобы остановить контрабандистов на границе с Молдовой. Сейчас западное региональное управление Госпогранслужбы ведет внутреннюю проверку, а параллельно досудебным следствием занялись представители Госбюро расследований.

«Предварительно, я могу сказать, что пограничники законно применили оружие, — заявил Дейнеко. — Выскажусь откровенно: готов лично ответить за превышение служебных полномочий, если оно было, со стороны моих подчиненных, чем на их похоронах, не дай Бог, объяснял бы матерям, почему не сберег их детей».

По информации Дейнеко, контрабандисты действовали грубо и дерзко, а потому жесткая реакция пограничников оправданна. «Никто не имеет права так дерзко, пренебрежительно действовать против представителя закона. … Требования к нарушителям прекратить противоправную деятельность были абсолютно законными. Как можно расценить попытки наехать транспортным средством на пограничников? Я расцениваю это как покушение на умышленное убийство», — заявил глава Госпогранслужбы.

Напомним, ЧП в ночь на 22 ноября произошло в районе села Гвоздовцы Черновицкой области. Контрабандисты привезли из Молдовы табачные изделия и перегружали товар в свой автомобиль. Нарушители сначала пытались сбежать от пограничников, а потом наехать машиной на представителя закона. Силовики применили оружие.

Это уже не первый случай, когда контрабандисты пытаются сбить автомобилем преследователей. В 2018 году при таких обстоятельствах на границе погиб пограничник Вадим Березенский

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