Общество и люди

Креативненько: опрокинувшийся у побережья Одессы танкер стал фоном для любовной фотосессии (фото)

Опрокинувшийся у берегов Одессы танкер Delfi стал местом «паломничества» для жителей города. К месту крушения танкера приходят в поисках интересных объектов, выброшенных морем на берег, а также для романтических фотосессий.

Пролившиеся нефтепродукты и загрязненный пляж не помешали фотографу устроить фотосессию для молодой пары на фоне опрокинувшегося танкера.

«Шторм. Лютый ветер. Надувной матрас. И по ходу дела нарисовался еще и перевернувшийся танкер… Когда я спрашивал у консультантов, где я могу найти товары для моря и отдыха, ловил немного странные взгляды… Фотограф должен быть слегка отбитым. Или не слегка?» — рассказал в своем Instagram фотограф Константин Либеров. Результатом фотосессии он поделился с подписчиками.

Тем временем одесситы рассказывают, что парковка у пляжа «Дельфин», с которого лучше всего видно место крушения, забита автомобилями, а склоны в окрестностях заполнены фотографами.

Люди приезжают целыми семьями и сделав снимок на фоне покосившегося Delfi рыскают по пляжу в поисках чего-нибудь интересного после кораблекрушения.

Напомним, в результате шторма в Черном море потерпел крушение танкер Delfi под флагом Молдовы. 22 ноября стало понятно, что судно утратило плавучесть и опрокинулось на бок. Полагают, что танкер останется в районе пляжа до весны, а потом его вытянут на берег и разрежут на металлолом. Экипаж был вовремя эвакуирован.

Фото побег из чаушеску 2 .0/Twitter, libkos/Instagram, pushkinska.net

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