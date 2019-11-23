Спорт

«Александрия» не забила пенальти и все же дожала «Зарю»: видеообзоры матчей УПЛ

В субботу, 23 ноября, в Александрии и Днепре состоялись еще два матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 15-й тур

23 ноября

«Александрия» — «Заря» (Луганск) — 1:0 (Банада, 59). На 27-й минуте Гречишкин («Александрия») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 0:0.

«Днепр-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:0 (Коркишко, 80, с пенальти). Молодежные составы — 0:4.

22 ноября

«Шахтер» (Донецк) — «Львов» — 4:1 (Мораес, 11, 53, 77, с пенальти, Патрик, 85 — Татарков, 25). Молодежные составы — 2:0.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко (Дентиньо, 46), Патрик, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка (Коваленко, 71), Мораес.

На поединок с одним из главных своих конкурентов в борьбе за медали и обидчиком в Кубке Украины «Александрией» «Заря» прибыла, имея в запасе семиматчевую беспроигрышную серию в УПЛ (с разницей мячей — 17:2!), да еще после 50-летнего юбилея главного тренера Виктора Скрипника.

Но стадион «Ника» снова оказался для луганчан, полузащитник которых Громов провел 200-й матч в премьер-лиге, нефартовым. Александрийцы, которым в ближайший четверг предстоит во Львове матч Лиги Европы против немецкого «Вольфсбурга», даже без дисквалифицированных главного тренера Шарана и основного голкипера Панькива сломила сопротивление гостей благодаря точному удару Банады. Кстати, хозяева поля могли повести в счете еще до перерыва, но Гречишкин, пробивая пенальти, проиграл дуэль блестяще сыгравшему голкиперу «Зари» Шевченко. К сожалению, встречу лидеров посетили всего 937 болельщиков.

Сошедшихся в очной дуэли на «Днепр Арене» «Днепр-1» и «Ворсклу» объединял не только тот факт, что главный тренер хозяев Дмитрий Михайленко и новый «рулевой» гостей Юрий Максимов в свое время вместе защищали цвета «Днепра», «Динамо» и сборной Украины. Так уж совпало, что в последних шести турах соперники набрали… по одному очку, и победа каждой из команд нужна была как воздух.

В итоге судьбу встречи в пользу хозяев решил довольно сомнительный 11-метровый удар, реализованный незадолго до финального свистка форвардом «Днепра-1» Коркишко. Первая победа команды Михайленко с 20 сентября.

Положение команд:

1. «Шахтер» — 43 очка (15 матчей);

2. «Заря» — 28 (15);

3. «Десна» — 27 (14);

4. «Динамо» — 27 (14);

5. «Александрия» — 27 (15);

6. «Мариуполь» — 17 (14);

7. «Днепр-1» — 15 (15);

8. «Олимпик» — 14 (14);

9. «Колос» — 14 (14);

10. «Карпаты» — 11 (14);

11. «Львов» — 11 (15);

12. «Ворскла» — 8 (15).

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 8 — Богдан Леднев («Заря»); 6 — Артем Беседин («Динамо»), Тайсон, Марлос (оба — «Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»), Владлен Юрченко («Заря»).

В 15-м туре УПЛ 24 ноября сыграют: «Карпаты» — «Олимпик», «Колос» — «Десна» и «Динамо» — «Мариуполь».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч «Динамо» — «Мариуполь».

Фото ФК «Александрия»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter