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В США озверевшая зоозащитница искромсала ножом женщину из-за меховой одежды
В США в городке Кливленд-Хайтс зоозащитница набросилась с ножом на местную жительницу из-за меховой одежды. Инцидент случился во время службы в пресвитерианской церкви. Жертва получила три ранения: два в руку и одно в область живота. Женщину госпитализировали, угрозы для ее жизни нет.
Подозреваемой в нападении стала 35-летняя Мередит Лоуэлл. Она задержана и сможет выйти из-под стражи, только если уплатит миллион долларов залога. Назначая такую баснословную сумму, судья учитывал прошлые «заслуги» Мередит: в 2012 году ее признали виновной в попытке нанять киллера и организовать убийство кого-то из любителей меховой одежды. Кроме того, Лоуэлл обвиняли в хулиганском нападении на человека, но признали неосудной.
Свидетели говорят, что пострадавшая женщина не давала никаких поводов для нападения. Согласно показаниям присутствующих, Лоуэлл зашла в большой зал и ударила ножом первого попавшегося. Этой несчастной оказалась няня при церкви, присматривающая за детьми во время службы. Подробный опрос свидетелей показал, что и меховой одежды на пострадавшей не было — опушка присутствовала на обуви, но этот мех был искусственным, сообщает WKYC.
Один из мужчин, собравшихся в церкви, смог обезвредить агрессивную зоозащитницу и удерживать ее до прибытия полиции.
Напомним, ранее дизайнер одежды рассказал «ФАКТАМ», что основной модный тренд в мире — экологичность и защита исчезающих видов животных. Эксперт не видит в будущем места для изделий из натурального меха. Стилисты соглашаются, что мода повернулась лицом к искусственным материалам.
Фото Cleveland Police
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