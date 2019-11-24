Украина

"Штурмовики в тюрьму не пойдут — они пойдут в леса": бывший "айдаровец" жестко отреагировал на открытие дел против добровольцев

Начавшиеся расследования против бойцов-добровольцев — это попытка деморализации украинской армии. Но сами ветераны-«штурмовики» терпеть преследования не будут и в тюрьму не пойдут. Об этом заявил бывший боец «Айдара» и бывший народный депутат Игорь Лапин. Сейчас Лапину приходится ходить на допросы в СБУ из-за расследования об обстоятельствах смерти российских граждан вследствие боев у Луганского аэропорта летом 2014 года.

«Жены нас раньше ждали с войны, сегодня нас ждут с допросов. Не приведи Господь, чтобы пришлось ждать из тюрьмы. Но штурмовики в тюрьму не пойдут — они пойдут в леса», — заявил Лапин в эфире ObozTV.

Дело против Лапина касается обстоятельств смерти российского наемника «ЛНР» Романа Оруджева и других российских граждан, когда летом 2014 года украинские бойцы прорывали блокаду Луганского аэропорта.

«Был бой, были пленные, были раненые. Раненых пленных отправили в больницу, один из них умер… У нас шла защита Родины. Точка, — настаивает Лапин. — Сегодня открывать дела за боевые операции — это бред… Мое дело — это боевая операция Вооруженных Сил Украины. Я получал персонально приказы от командующего сектором прорывать блокаду Луганского аэропорта… Статья про терроризм. Кому в голову пришло возбудить по этой статье дело?».

Напомним, Лапин, побывав в СБУ, поделился подробностями допроса. Следователей интересовал случай, когда при прорыве блокады Луганского аэропорта «айдаровцы» взяли в плен 12 боевиков, один из них был ранен и умер. Тело было передано на оккупированные территории Донбасса, а там «по указке из Москвы» решили начать расследование «убийства» граждан России.

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