24.01 / 24.31 26.46 / 26.92
Киев: -8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Инцидент в Очакове: сломанной ногой журналистки "занялась" специальная комиссия

9:49 24 ноября 2019 13
журналистка
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

В Николаевской области начали расследование случая с травмой журналистки во время визита в Очаков президента Владимира Зеленского. В тот день корреспондент телерадиокомпании «Украина» Анжела Слободян упала в неогражденную яму на территории порта и сломала ногу. Случилось это, когда журналисты ждали приезда президента в порт.

Управление Гоструда в Николаевской области занялось расследованием несчастного случая. Создана специальная комиссия, которая устанавливает причины происшедшего.

«Комиссия по специальному расследованию несчастного случая, созданная приказом управления Гоструда в Николаевской области, устанавливает причины и обстоятельства указанного случая. Расследование проводится в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве», — сказано в сообщении.

Напомним, журналистов, хотевших освещать визит президента в Очаков и возвращение захваченных россиянами кораблей, заставили ждать на неосвещенной территории у въезда в порт. Анжела Слободян провалилась в 70-сантиметровый ров. У женщины диагностировали открытый перелом. Журналистку госпитализировали и прооперировали в Херсоне. Врачи рассказали, что позднее пациентке понадобится еще одно оперативное вмешательство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

София Ротару

"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

delfi

Креативненько: опрокинувшийся у побережья Одессы танкер стал фоном для любовной фотосессии (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер