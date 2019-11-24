Инцидент в Очакове: сломанной ногой журналистки "занялась" специальная комиссия

Происшествия

В Николаевской области начали расследование случая с травмой журналистки во время визита в Очаков президента Владимира Зеленского. В тот день корреспондент телерадиокомпании «Украина» Анжела Слободян упала в неогражденную яму на территории порта и сломала ногу. Случилось это, когда журналисты ждали приезда президента в порт.

Управление Гоструда в Николаевской области занялось расследованием несчастного случая. Создана специальная комиссия, которая устанавливает причины происшедшего.

«Комиссия по специальному расследованию несчастного случая, созданная приказом управления Гоструда в Николаевской области, устанавливает причины и обстоятельства указанного случая. Расследование проводится в соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве», — сказано в сообщении.

Напомним, журналистов, хотевших освещать визит президента в Очаков и возвращение захваченных россиянами кораблей, заставили ждать на неосвещенной территории у въезда в порт. Анжела Слободян провалилась в 70-сантиметровый ров. У женщины диагностировали открытый перелом. Журналистку госпитализировали и прооперировали в Херсоне. Врачи рассказали, что позднее пациентке понадобится еще одно оперативное вмешательство.

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