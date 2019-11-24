В Калуше толпа напала на бригаду скорой помощи: стали известны подробности шокирующего инцидента

Происшествия

В Калуше Ивано-Франковской области разъяренная толпа набросилась на бригаду скорой помощи. Особенно жестким нападкам подверглась фельдшер: людям показалось, что медработница прибыла на вызов в пьяном состоянии. Женщину грубо оскорбляли и заставили пройти тест на алкоголь. Когда прибор показал «ноли», никто из толпы не подумал извиниться перед несправедливо обвиненной.

Когда «скорая» прибыла на место ДТП на проспекте Леси Украинки, врачам осталось только констатировать летальный исход. Сбитая автомобилем 77-летняя пенсионерка скончалась на месте от тяжелых травм. Тем не менее, собравшимся показалось, что медбригада могла еще спасти пострадавшую. Как позднее отмечали свидетели, фельдшера чуть не линчевали.

Исполняющий обязанности главврача Калушской станции скорой помощи Юрий Эйна в комментарии ивано-франковскому сайту «Вікна» рассказал, что медбригада прибыла через шесть минут после вызова, а 44-летняя фельдшер имеет 20 лет опыта работы на «скорой» и вообще не употребляет алкоголь, потому нападки толпы безосновательны.

«Через полчаса после выезда мне позвонили и сообщили, что машина „скорой“ и бригада заблокированы толпой, а наших сотрудников чуть ли не бьют… Толпа окружила машину, люди вели себя агрессивно, угрожали медработникам, оскорбляли, обзывали их. Меня сначала к машине не пропускали, потому что я якобы приехал выгораживать своих работников… Фельдшера из кабины „скорой“ силой посадили в салон… Люди держали мобильные перед лицом фельдшера и снимали это все на видео. Сопровождалось все криками, матом, оскорблениями и угрозами», — рассказал Эйна.

Не с первой попытки, но тест все же был сделан. Анализ показал отсутствие алкоголя в организме. Полицейский показал данные алкотестера толпе, и все собравшиеся разошлись. Фельдшер, несмотря на стресс, полностью отработала свою смену.

Напомним, ранее в Боярке под Киевом двое пьяных девушек нападали на медиков скорой помощи. А в Запорожье нетрезвый мужчина разбил машину «скорой» и применил силу к водителю медбригады.

Фото vikna.if.ua



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