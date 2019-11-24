- 12:32 Киевлянин, угнанной машиной которого пользовались харьковские полицейские, вернул свое авто
- 12:24 К голодовке адвоката семей героев Небесной сотни Закревской присоединились еще два активиста
- 12:01 «Мне лучше покинуть проект»: Андрей Данилко неожиданно объявил, что уходит из «Х-фактора»
- 11:53 Жена главы Николаевской ОГА оказалась в центре скандала из-за любимой собачки
- 11:47 В Калуше толпа напала на бригаду скорой помощи: стали известны подробности шокирующего инцидента
- 11:29 Семь агентов ГРУ опробовали "Новичок" в Болгарии: установлены их имена
- 11:08 Неизвестные устроили пожар в лагере активистов, объявивших войну криминалу на админгранице с Крымом
- 10:56 В Ростове-на-Дону экстренно посадили самолет Москва — Анапа с умирающим пилотом
- 10:34 Мажорные развлечения: группа молодежи разгромила номер отеля в центре Киева
- 10:27 Теперь — "Настоящие слуги": нардепы, исключенные из фракции партии Зеленского, создают новое объединение
- 10:23 Змінив Нью-Йорк на Полтавщину: родина американця оселилася в українському селі
- 10:01 Нацистское приветствие в прямом эфире: трехкратный обладатель «Золотого мяча» попал в скандал
К голодовке адвоката семей героев Небесной сотни Закревской присоединились еще два активиста
Адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская четвертый день продолжает голодовку, требуя возобновить следствие по делам Майдана. У адвоката нашлись последователи: двое активистов — Михаил Шекета и Николай Колорович — также объявили голодовку в знак солидарности с Закревской.
Закревская неоднократно предупреждала, что с 20 ноября следствие по делам Майдана застопорится на неопределенное время. Адвокат добивается, чтобы Верховная Рада проголосовала поправки в закон о Госбюро расследований. Новые нормы должны дать возможность следователям прокуратуры перейти в ГБР и возобновить свое расследование по делам Майдана. Пока что поправки в закон не приняты, отдельное управление в составе ГБР не создано.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»