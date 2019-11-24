Украина

К голодовке адвоката семей героев Небесной сотни Закревской присоединились еще два активиста

Адвокат семей «Небесной сотни» Евгения Закревская четвертый день продолжает голодовку, требуя возобновить следствие по делам Майдана. У адвоката нашлись последователи: двое активистов — Михаил Шекета и Николай Колорович — также объявили голодовку в знак солидарности с Закревской.

Закревская неоднократно предупреждала, что с 20 ноября следствие по делам Майдана застопорится на неопределенное время. Адвокат добивается, чтобы Верховная Рада проголосовала поправки в закон о Госбюро расследований. Новые нормы должны дать возможность следователям прокуратуры перейти в ГБР и возобновить свое расследование по делам Майдана. Пока что поправки в закон не приняты, отдельное управление в составе ГБР не создано.

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