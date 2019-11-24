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В Одессе сбежавший пациент психбольницы нашелся на крыше (фото)
В Одессе вечером 23 ноября полиция ловила психически больного мужчину. Неадеквата обнаружили в курортной зоне Одессы, на 10-й станции Большого Фонтана (Киевский район города). Мужчина забрался на крышу дома, предварительно вооружившись топором, ножом и сапкой. Находясь на крыше, гражданин разбирал дымоход и швырялся кирпичами по автомобилям, в прохожих, а также в окна рядом стоящих строений.
Жителям не удалось угомонить разбушевавшегося неадеквата, и тогда на подмогу вызвали полицейских. Сообщение об агрессивном мужчине на улице Достоевского патрульные получили около 16.00.
Прибывшие на место инспекторы обнаружили гражданина с явными признаками психического расстройства. На просьбы полицейских мужчина не реагировал, вел себя неадекватно, выкрикивал нецензурные ругательства. Мать мужчины также не могла повлиять и успокоить сына.
«Через некоторое время после тщетных уговоров один из инспекторов вылез на крышу, чтобы снять мужчину, но тот стал забрасывать инспектора шифером. Полицейский не удержался и упал с высоты», — сообщили в управлении патрульной полиции.
По словам свидетелей, полицейский упал с высоты более 5 метров. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.
Для обуздания буйного одессита на место прибыло подкрепление, но это не помогло. Гражданин метнул кирпич в служебный автомобиль полиции и угодил в капот. Стрельба из травматического оружия также никак не повлияла на неадеквата.
Спустить мужчину на землю удалось только сотрудникам спецподразделения «ТОР» (тактико-оперативное реагирование). Они влезли на крышу, обезоружили и задержали хулигана.
Соседи говорили, что мужчина проживал на участке без света, газа и воды и страдал от психического расстройства. Данные о душевной болезни подтвердились: 31-летний одессит находился в розыске за побег из психиатрической клиники.
Напомним, ранее проверка выявила страшные условия в Одесском областном центре психического здоровья. А летом 2019 года в одном из корпусов центра случился пожар.
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