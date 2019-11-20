24 ноября 2019

Его жизнь была сплошной пыткой. Хотя он старался не подавать вида и не выносить свои физические и моральные страдания на всеобщее обозрение. Да в этом и никакой нужды не было — все признаки маленького трагического уродца были столь очевидными, что сразу бросались в глаза тому, кто видел его в первый раз. Те же, кому доводилось узнавать его ближе, часто им восторгались — и умом его, и тонким чувством самоиронии и, безусловно, талантом художника.

В этот день, 24 ноября 1864 года, то есть ровно 155 лет назад, в семье графа Альфонса Шарля де Тулуз-Лотрек-Монфа и графини Адели Тапье де Салейран родился сын, получивший титул графа и имя Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа. Несмотря на то, что родители вскоре после смерти младшего сына Ришара развелись, и мать, и отец старались оставшемуся наследнику дать прекрасное образование. В родовом поместье Салейранов недалеко от Нарбонна маленький Анри обучался многим премудростям, включая латынь и греческий язык, историю искусства и литературу, а также мастерству верховой езды.

Однако в возрасте 13 лет с ним один за другим произошли два несчастных случая, наложивших отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Сначала, вставая с кресла, он ломает шейку бедра правой ноги. Затем через какое-то время, споткнувшись на улице, падает в канаву и ломает шейку бедра левой ноги. После этого случая ноги его расти перестают. Он теряет в связи с этим возможности заниматься многими подобающими его положению занятиями. Он уже не может присутствовать на балах и выезжать на охоту. Отец теряет всякую надежду на то, что сын способен найти себе достойную пару и продолжить их род, и по сути отворачивается от него. И только мама продолжает опекать своего любимого сыночка, принимая его таким, каким он стал.

Неудачи в любви и тяжёлый физический недуг очень быстро подтолкнули молодого художника, поселившегося к тому времени в районе знаменитого парижского Монмартра, в объятия проституток и любителей пьяных загулов. При этом талантливый постимпрессионист и признанный мастер графики, которым достаточно быстро стал Анри де Тулуз-Лотрек, продолжает много работать. За свою короткую, но очень яркую жизнь ему удаётся создать 737 картин, 257 акварелей, 363 гравюры и 5084 рисунка. Вдохновляясь искусством Поля Сезана и Эдгара Дега, он в своих работах отражает жизнь монмартрских кабаре и театров. Его моделями становятся танцовщицы ''Мулен Руж, клоунессы и танцоры балета. О его картинах начинают говорить.

О нём и сегодня говорят и пишут достаточно много. Его картины висят в знаменитом музее Орсэ рядом с картинами художников, которых он считал своими кумирами. А нам остаётся лишь наслаждаться наследием прекрасного художника и помнить о том, что человек, умеющий бороться и стремящийся к успеху, рано или поздно своего добивается.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.