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Политика

Всем хорошего монинга: Зеленский показал новое фото из спортзала

14:38 24 ноября 2019 83
зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский опубликовал свои новые фото из спортзала. Продолжая рубрику о своих тренировках, политик сфотографировался на фоне штанги.

зеленский

«Утро. Мы. Спорт. Здоровье. Всем хорошего монинга!!!» — гласит подпись под снимком.

На этот раз на спортивные фото Зеленского не все его подписчики реагировали позитивно. Некоторые отнеслись к снимку без былого энтузиазма.

Напомним, ранее, еще до выборов, Зеленский под хештегом #ZeKubiki публиковал фото и видео из спортзала и предлагал подписываться на свой канал. Тот же хештег подхватили и другие юмористы.

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