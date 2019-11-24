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Звезды предупреждают: гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака
Внимательно отнеситесь сегодня ко всему, что услышите.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 декабря для всех знаков зодиака.
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Овен
Сегодня день удачных, быстрых и оригинальных сделок, в том числе по вашей инициативе.
Телец
Благоприятный день для ремонта, уборки и хозяйственных дел. Друг на многое откроет глаза.
Близнецы
Возможны значительные денежные поступления, знакомства с потенциальными инвесторами.
Рак
Возможна повышенная эмоциональность, впечатлительность. Заниматься серьезными делами не стоит.
Лев
Не затягивайте до вечера поездку, переговоры, переписку. День благоприятен как для сердечных дел.
Дева
Не спешите подписывать деловые бумаги, нелишним будет еще раз взвесить все «за» и «против».
Весы
Не затевайте глобальных хозяйственных преобразований в виде ремонта.
Скорпион
Высока опасность инфекционных заболеваний, нежелательно посещать многолюдные места.
Стрелец
Ожидаются успехи как в профессиональных делах, так и на любовном фронте.
Козерог
Сегодня благоприятный день для занятий живописью или прикладным рукоделием.
Водолей
Следовало бы одеваться по погоде, особенно, если вы недавно перенесли какое-либо простудное заболевание.
Рыбы
Удачный день для укрепления деловой репутации и завязывания полезных знакомств.
Хорошего вам дня!
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