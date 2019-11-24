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Происшествия

Патрульного полицейского, торговавшего конфиденциальной информацией, просто оштрафовали

14:59 24 ноября 2019 7
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве вынесли приговор старшему инспектору Управления патрульной полиции столицы. Полицейский обвинялся в продаже заинтересованным лицам засекреченной информации из полицейской базы. В итоге инспектор был признан виновным, но отделался штрафом и двухлетним запретом на службу в полиции.

На суде выяснилось, что полицейский с 2017 года отвечал за наполнение базы МВД о случившихся авариях и разыскиваемых водителях. В начале 2019 года гражданин решил организовать себе «прибавку» к зарплате и продать конфиденциальные сведения. В дальнейшем клиентов инспектор с сообщником подыскивали традиционно — через социальные сети, например, через Telegram. Об этом сообщает 368.media.

По данным следствия, за каждый запрос в базу полицейский брал по 300 гривен и успел в июле 2019 года выполнить три таких запроса. Суд признал полицейского виновным, приговорил к выплате штрафа 17 тыс. гривен и лишил на два года права занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили группу полицейских, которые незаконно следили за людьми и продавали полученную информацию заинтересованным лицам. А в Днепропетровской области предприимчивый мужчина пытался через интернет продать банковскую клиентскую базу данных.

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