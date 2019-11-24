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Спорт

Милевский в составе «Динамо» стал чемпионом Беларуси (фото, видео)

16:18 24 ноября 2019 62
Артем Милевский
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 24 ноября, брестское «Динамо» благодаря голу украинского форварда Алексея Хобленко победило в предпоследнем туре «Витебск» (1:0) и впервые в истории стало чемпионом Беларуси по футболу, прервав 13-летнюю (!) гегемонию БАТЭ.

Кроме экс-нападающего второй команды «Динамо», «Говерлы» и «Черноморца» Хобленко (9 мячей и две голевые передачи в сезоне), золотые медали примеряют еще два украинца — экс-нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский (4 гола, 8 ассистов) и бывший полузащитник донецкого «Металлурга» и «Металлиста» Александр Нойок (5 точных ударов, 1 результативный пас).

Раздевалка брестского «Динамо» после чемпионского поединка

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что контракт с брестским «Динамо» подписал экс-футболист сборной Украины Евгений Хачериди.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

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