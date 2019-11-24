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Детское Евровидение 2019: кто победил и какое место заняла Украина (фото, видео)
В воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице состоялся финал песенного конкурса детское «Евровидение-2019», в котором приняла участие 14-летняя украинская певица София Иванько.
В финале состязались 19 конкурсантов.
Наша участница исполнила песню «The Spirit of Music» на родном языке.
Первое место в конкурсе получила Виктория Габор (Польша).
Второе место получил Ержан Максим (Казахстан).
Третье место отдали Мелани Гарсия (Испания).
Украина получила 15 место.
Вели финал конкурса Ида Новаковска, Александр Сикора и Роксана Венгель — победительница детского «Евровидения-2018»
А состязались участники в Arena Gliwice, которое вмещает 17 тысяч человек.
Предлагаем посмотреть полное видео конкурса.
Напомним, что София Иванько проиграла Варваре Кошевой в шоу «Голос. Діти». Но в Нацотборе на детское «Евровидение-2019» смогла победить сильную соперницу.
Также напомним, что в 2018 году Украину представляла Дарина Красновецкая, она заняла четвертое место.
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