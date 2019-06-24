Слезы Позитива и шок Джамалы: самые яркие моменты последнего эфира шоу «Голос. Діти»

Шоу-бизнес

Пятый сезон популярного проекта «Голос. Діти» («1+1») после окончания «слепых прослушиваний» продолжился «вокальными боями». В каждой команде звездных тренеров — Дзидзьо, Джамалы, Позитива и Нади Дорофеевой — к началу эфира было по двенадцать участников. Для «боев» наставники разбили их на трио, выбирая из каждого всего одного вокалиста, который продолжит сражаться в «нокаутах».

Первыми «бои» открыла команда Джамалы: Егор Уманец, Надежда Довбуш и Есения Селезнева.

Зажигательная песня «La la la» заставила танцевать всех тренеров проекта.

— Спасибо, за такое драйвовое начало! — сказала Надя Дорофеева.

Самая младшая участница команды Джамалы — 8-летняя Есения — дочь барабанщика оркестра «Голоса». После выступления на сцене девочка вместе с отцом исполнила соло на барабанах.

— Моя жизнь изменилась после проекта, — признался Егор . — В любви к музыке меня стал поддерживать отец.

— Спасибо всем вам, — сказала Джамала, не сдерживая слез. — Но я должна выбрать всего одного участника. Это шоу про вокал. И в этом трио более уверенно выглядела Надя. Она идет дальше.

На сцену вышла команда Дзидзьо: Дарья Вицан, Вероника Морская, София Яровая, исполнив песню «Зелене жито».

— Вы просто разорвали сцену! — призналась Джамала.

— Вы — принцессы! — сказала Надя. — Не знаю, как среди вас выбрать.

— Это мои три народный артистки, — сказал Дзидзьо. — Я забираю сейчас с собой Веронику Морскую.

Следом в «бои» вступила команда «Время и Стекло»: София Бишова, Аделина Иордаки, Карина Столаба.

Хит «Ain't my fault» вызвал восхищение тренеров и зрителей.

— Это очень круто! — признал Дзидзьо.

— Мы так вами гордимся, — сказала Надя. — Но это самый сложный выбор.

— Каждая из вас — будущий кумир молодежи, — сказал Позитив.

Надя и Позитив написали на бумаге имя того, кого они хотят видеть дальше. Их выбор остановился на Карине Столабе.

— «Голос. Діти» — это исполнение моих мечтаний, сумасшедший опыт, — призналась «ФАКТАМ» Карина Столаба. — Я хочу доказать своим родителям, что могу выступать на сцене, что у меня могут быть свои поклонники и я способна добиться успеха именно в музыкальной сфере. Знаете, признаюсь, что, когда я вижу Надю Дорофееву, меня переполняют эмоции и слезы из меня буквально вырываются.

Следующей тройкой были участники команды Дзидзьо: Ярослав Карпук, Надежда Верховская, Лиана Андреасян.

Хит «Гуцулка Ксеня» вызвал восторг зрителей.

— Это было взрослое трио, — сказала Джамала. — Артисты!

— Я стал гораздо увереннее в себе, — признался Ярослав.

— Мою грудь распирает гордость, — признался Дзидзьо. — Меня и мой выбор поймут все — Ярослав.

В «бой» вновь вступило трио Джамалы: Ангелина Теренникова, Анна Владова, Никита Ачкасов.

— Будет драйв, — сказала Ангелина перед выходом на сцену.

После зажигательного исполнения хита Арианы Гранде «7 Rings», Джамала не сдержала эмоций и выбежала на сцену.

— Шок! — Джамала была в восторге.

— Это одна из моих любимых песен, — призналась Надя.

— У нас получается супер-концерт, — сказала Дзидзьо и попросил Джамалу спеть вместе со своим трио.

Дзидзьо признался, что выбрал бы Ангелину.

Джамала пригласила всех участников трио выступить в ее сольном концерте. А дальше борьбу в проекте продолжил Никита.

Трио группы «Время и Стекло»: Моника Глазер, Полина Бабий, Таисия Скомарохова.

— У этих девочек есть суперсила, — сказала Надя.

Дорофеева не сдерживалась и сразу стала танцевать под хит «Show me your love».

— Я хочу признаться в любви Позитиву, — неожиданно, после выступления, сказала 8-летняя Тая, застав Позитива врасплох.

— С этим трио у Нади особые отношения, — сказал Позитив. — Нам очень сложно сделать выбор. С нами дальше идет Таисия.

— Когда я был маленьким, была популярна София Ротару, — предался воспоминаниям Дзидзьо. — И вот я влюбился в нее на целых три года.

Следующими на сцену вышли воспитанники Дзидзьо: София Винник, Кира Полонская, Юлия Карими.

Для «боев» девочки выбрали хит «Найкращий день».

— Очень сильные участницы, — сказала Надя. — Но мне больше всего понравилась Кира.

— Спасибо проекту, что у меня в команде есть такие участницы, — сказал Дзидзьо. — Вы — молодцы! Но сегодня лучше всех была София.

Трио Джамалы — Максим Давидюк, Лиза Кирилюк, Ярослав Политов — исполнило песню «Mercy».

— Все было так чисто! — сказал Дзидзьо.

— Я вами горжусь, — сказала Джамала. — Дальше со мной идет Ярослав.

Это трио «Время и Стекло» называют интернациональным: Мария Магильная, Максим Комисарчук, Александр Зазараш.

— Их выступление разорвет мир! — сказала Надя.

Слушая хит Бейонсе «Halo» Позитив не смог сдержать слез. «Молодцы!» — скандировал зал.

— Что вы делаете — вы такие крутые! — сказал Дзидзьо.

— Этот проект стал очень важным, — сказал Александр. — Я понял, что музыка — вся моя жизнь.

— Я не могу остановиться и плачу, — сказала Надя. — Таких голосов очень мало. Дальше с нами идет Саша.

Последним трио Дзидзьо стали парни: Ярослав Рогальский, Богдан Петровский, Максим Устянский.

Участники исполнили хит Монатика «Love it ритм».

— Есть ощущение, что надо делать группу, — сказала Надя, обращаясь к Дзидзьо.

Дзидзьо оставил в проекте Ярослава, который покорил «Голос» с пятой попытки!

— То, что происходило на «боях» не передать словами, — сказал Дзидзьо «ФАКТАМ». — Я просто на седьмом небе. Думал, что номера с моими детьми уникальные, но оказалось, что другие наставники придумали совершенно потрясающие решения! Тренеры разные, дети не похожи один на другого и поэтому очень интересно. Мне кажется, участники пятого сезона очень крутые!

Завершало выступление команды «Время и Стекло» трио Давид Красилюк, Елизавета Андрейко, Дарья Бугайчук с песней «Промінь».

— Спасибо за настроение и выступление, — сказала Джамала.

— Вы все раскрылись, — сказал Позитив.

В проекте осталась Дарья Бугайчук.

Завершала «вокальные бои» команда Джамалы: Варвара Кошевая, Артем Шойжолов, София Иванько исполнили хит «Дим» группы «Время и стекло».

— Это был очень сложный выбор и трио, — призналась Джамала. — Они все время сорились. Но, в конце концов, нашли в себе силы собраться и спеть. Артем, я в тебя влюблена. София — ты просто уникальна! Варвара, ты — талант. Дальше идет Варвара!

— Папа, я люблю тебя! — воскликнула Варвара к сидевшему в зале Евгению Кошевому, актеру студии «Квартал 95».

Накануне эфира Надя Дорофеева в интервью «ФАКТАМ» рассказала о закулисье проекта, спорах с Позитивом и работе с детьми.

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