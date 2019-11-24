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Происшествия

Готовы оплатить лечение: радикалы из С14 извинились за кровавое нападение на активистов "Просвіти" в Днепре

21:32 24 ноября 2019 281
Пострадавший активист
Инф. «ФАКТОВ»

Активисты ультраправой организации «Січ» принесли извинения за инцидент в помещении «Просвіти» в Днепре 22 ноября, где жестоко избили представителей общественной организации Владислава Мельника и Вирослава Цюпьяка, и выразили готовность оплатить лечение пострадавших.

«Січ» осуждает нападение. Независимо от причин, недопустимым является кровопролитие между украинскими патриотами", — говорится в заявлении.

Также в организации отметили, что инициировавший драку активист, исключен из рядов нашего движения, а второй, который не принимал участие в драке, но знал о ней, понесет административное наказание.

Напомним, нападение произошло в пятницу, 22 ноября, около 22:00. Пятеро молодчиков в балаклавах ворвались в помещение «Просвіти» и стали избивать парней. У пострадавших были диагностированы травмы черепа, челюсти и носа. При нападении присутствовали свидетели.

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