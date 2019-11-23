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Происшествия

Получили травмы черепа, челюсти и носа: в Днепре молодчики в балаклавах напали на активистов (фото)

10:47 23 ноября 2019 157
избитый активист
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре напали на представителей общественной организации «Просвіта» Владислава Мельника и Вирослава Цюпьяка. Об этом в Facebook написал Илья Кротенко. Недавно в Запорожье ранили ножом активистку Анжелику Белову — руководителя общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром».

Как сообщил сам пострадавший Мельник в соцсети, нападение было в пятницу, 22 ноября, около 22 часов вечера.

Пятеро молодчиков в балаклавах ворвались в помещение «Просвіти» и стали избивать парней. У пострадавших травмы черепа, челюсти и носа. При нападении присутствовали свидетели.

Активисты написали заявление в полицию и обратились в больницу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о нападении в Киеве на учредителя StateWatch, главного эксперта «Реанимационного пакета реформ» Александра Леменова.

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