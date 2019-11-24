Украина

"Новороссия 2.0": стало известно о планах Кремля нанести новый военный удар по Украине

После раздачи российских паспортов на Донбассе и проведения «хитрой» переписи населения самопровозглашенных «республик» Россия может решиться на проведение так называемого «референдума» о присоединении ОРДЛО к России. Такое мнение выразил украинский разведчик Эдуард Матюха, пять лет выполнявший диверсионную миссию в «ДНР»

«Это будет еще один инструмент давления на власти Украины, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса», — сказал он.

Тем не менее к россиян есть и «план В».

По словам разведчика, еще в 2018 году Россией рассматривалась возможность реинкарнации проекта «Новороссия».

«Это были военные планы, добытые мной, о захвате Харьковской области, Одесской области и создании сухопутного коридора до полуострова Крым», — рассказал Эдуард.

Напомним, в ходе своей миссии Матюха установил ответственное лицо, назначенное Кремлем для координации всех пророссийских анклавов в других странах — Абхазии, Приднестровья, Северной Осетии, «ДНР» и «ЛНР».

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