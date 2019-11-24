24.04 / 24.26 26.50 / 26.83
Киев: -5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Я был героем в обеих республиках": открылась правда о "народном мэре" Горловки, оказавшемся украинским разведчиком (видео)

20:58 24 ноября 2019 20
Эдуард Матюха
Инф. «ФАКТОВ»

В Киев вернулся сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, который более 5 лет работал в оккупированном Донбассе. Одно время он был даже «народным мэром» оккупированной Горловки, а после этого занимал высокие посты в Коммунистической партии самопровозлашенной «ДНР», говорится в сюжете ТСН-Тиждень.

По словам Матюхи, пять лет он провел в Горловке без семьи — жена всерьез поверила в предательство мужа и не смогла его простить.

В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали «исполняющим обязанности мэра», и на этом посту смог внести немалый раздор между боевиками (это было его первым крупным заданием от Главного управления разведки).

Тогда Матюха сумел спровоцировать конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк.

«Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка», — рассказал Матюха.

А затем он стал первым секретарем горкома Компартии, и на этом посту начал заводить контакты с московскими коммунистами — Геннадием Зюгановым и его партией. Так разведчик выяснил истинную роль КПРФ в восстановлении новой русской империи.

Он установил, что ответственным лицом для координации Кремлем всех пророссийских анклавов в других странах — Абхазии, Приднестровья, Северной Осетии, «ДНР» и «ЛНР» — все они координируются Кремлем через коммуниста — депутата Госдумы РФ Тайсана Казбек Кучуковича.

С Тайсаевым и другими российскими коммунистами Эдуард формировал так называемые гумконвои, и так узнал, что одна из их задач — отправлять боевикам наличные.

По словам представителей Минобороны, благодаря усилиям Матюхи в Украине получили доступ к планам применения других частей и соединений Южного российского округа против нашего государства.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об операции украинских спецслужб по вывозу в Украину бывшей танкистки «ДНР» Светланы Дрюк и ее детей, которая передала контрразведке информацию о планах Кремля по масштабному вторжению российской армии на Донбасс. Также она сообщила, что военные РФ якобы в течение 4 часов переходят границу и получают на руки «военные билеты» так называемых «ДНР» и «ЛНР» с выдуманными именами. Также бывшая танкистка заявила о готовности дать показания о российской агрессии против Украины в Гааге, а при необходимости даже вернуться на фронт, но уже воевать на стороне Украины.

Вместе с тем одиозный сербский наемник Деян Берич (позывной «Деки») заявил о том, что шокирован переходом Светланы Дрюк («Ветерок») на сторону Украины — ведь на ее счету большое количество смертей украинских военнослужащих.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

На месте ДТП

Авария с Кулебой: пост советника Авакова вызвал волну возмущения в сети

Собака и котята

Бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их своим телом в морозную ночь (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер