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"Я был героем в обеих республиках": открылась правда о "народном мэре" Горловки, оказавшемся украинским разведчиком (видео)

В Киев вернулся сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, который более 5 лет работал в оккупированном Донбассе. Одно время он был даже «народным мэром» оккупированной Горловки, а после этого занимал высокие посты в Коммунистической партии самопровозлашенной «ДНР», говорится в сюжете ТСН-Тиждень.

По словам Матюхи, пять лет он провел в Горловке без семьи — жена всерьез поверила в предательство мужа и не смогла его простить.

В мае 2014 года в Горловке Эдуарда Матюху выбрали «исполняющим обязанности мэра», и на этом посту смог внести немалый раздор между боевиками (это было его первым крупным заданием от Главного управления разведки).

Тогда Матюха сумел спровоцировать конфликт между Безлером и другими группировками, что повлекло выход Стрелкова в город Донецк.

«Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка», — рассказал Матюха.

А затем он стал первым секретарем горкома Компартии, и на этом посту начал заводить контакты с московскими коммунистами — Геннадием Зюгановым и его партией. Так разведчик выяснил истинную роль КПРФ в восстановлении новой русской империи.

Он установил, что ответственным лицом для координации Кремлем всех пророссийских анклавов в других странах — Абхазии, Приднестровья, Северной Осетии, «ДНР» и «ЛНР» — все они координируются Кремлем через коммуниста — депутата Госдумы РФ Тайсана Казбек Кучуковича.

С Тайсаевым и другими российскими коммунистами Эдуард формировал так называемые гумконвои, и так узнал, что одна из их задач — отправлять боевикам наличные.

По словам представителей Минобороны, благодаря усилиям Матюхи в Украине получили доступ к планам применения других частей и соединений Южного российского округа против нашего государства.

Напомним, «ФАКТЫ» писали об операции украинских спецслужб по вывозу в Украину бывшей танкистки «ДНР» Светланы Дрюк и ее детей, которая передала контрразведке информацию о планах Кремля по масштабному вторжению российской армии на Донбасс. Также она сообщила, что военные РФ якобы в течение 4 часов переходят границу и получают на руки «военные билеты» так называемых «ДНР» и «ЛНР» с выдуманными именами. Также бывшая танкистка заявила о готовности дать показания о российской агрессии против Украины в Гааге, а при необходимости даже вернуться на фронт, но уже воевать на стороне Украины.

Вместе с тем одиозный сербский наемник Деян Берич (позывной «Деки») заявил о том, что шокирован переходом Светланы Дрюк («Ветерок») на сторону Украины — ведь на ее счету большое количество смертей украинских военнослужащих.

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