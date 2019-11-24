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Трагедия под куполом цирка: гимнастка сорвалась во время представления (видео)

23:45 24 ноября 2019 153
Цирк
Инф. «ФАКТОВ»

Цирк — не только любимое многими людьми, но и опасное развлечение, где трюки иногда заканчиваются травмами артистов. Так, в воскресенье, 24 ноября, во время представления цирка из Санкт-Петербурга в российском городе Белгород гимнастка сорвалась с высоты и упала на покрытие арены, выполняя трюк без страховки.

Об этом пишет РИА Новости.

Девушка должна была эффектно закончить трюк, однако не удержалась и упала на землю.

«Всё было красиво, потом она сделала шпагат: одна нога в петле, другая, а потом резкое падение. По-моему, оторвался сам шнур или как там его, который крепился сверху. Затем её крик — и закричали зрители» — приводит ресурс слова очевидца.

Девушку выносили на листе фанеры. После её госпитализировали с переломом ноги. На восстановление ей потребуется несколько месяцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в белорусском Гомеле воздушная гимнастка Юлия Тикаева из московской труппы сорвалась с высоты во время исполнения номера в цирке. 20-летняя акробатка упала мимо страховочной сетки. Девушка выполняла трюк в программе «Партерный полет» из московского коллектива Алишера Алиева.

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