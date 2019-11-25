Шоу-бизнес

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступил с критикой в адрес своих коллег, которые отрицательно высказались относительно гастролей Софии Ротару в России, в частности, её выступления в Москве на «Песне года».

Так, в интервью порталу «Газета.Ru», народный артист России заявил, что никто не может запретить Софии Михайловной петь там, где она хочет.

«Да бросьте, я даже не вижу смысла это обсуждать. Она человек мира. Она где хочет, там и поёт. Никто не может ей запретить этого делать. И все эти разговоры о том, что это чей-то заказ, — это всё глупости. Она великая певица. Это всё шушера вокруг неё», — заявил Лещенко.

Отдельно артист прокомментировал слова многолетней ведущей фестиваля «Песня года» Ангелины Вовк, которая назвала Ротару бессовестной, потому что в Россию украинская певица едет «подзаработать». По мнению народного артиста, коллеги по сцене не должны подобным образом говорить друг о друге.

«Ангелине Вовк не стоило этого делать», — поделился мнением певец и добавил, что самой Ротару не нужно реагировать на появившуюся в последние дни критику.

Также против «бойкота» выступил еще один народный артист РСФСР, известный юморист Владимир Винокур.

Он отметил, что смешивать творчество Софии Ротару с политикой неимоверно глупо.

«Ее любят везде — в России, в Украине, в Молдове и в других странах за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда», — цитирует Владимира Винокура НСН. По его словам, у таких исполнителей, как София Ротару, не бывает возраста.

Также не смешивать искусство и политику призвала депутат нелегитимной Госдумы России, бывший «прокурор» Крыма Наталья Поклонская.

«Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому», — написала она в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», реакция народных артистов России последовала после слов главы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского в адрес Софии Ротару. Политик посчитал, что министерство культуры должно повлиять на ситуацию, при которой критикующие Россию артисты приезжают в страну на заработки. Сенатор высказался против создания черного списка, но посчитал лучшим ответом на такие выступления пустые места в зале. В то же время коллеги по цеху отнеслись к её возвращению более доброжелательно.

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