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"Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару
Решение народной артистки СССР Софии Ротару вернуться на российскую сцену вызвало шквал ненависти у всех недругов Украины и ее артистов.
Об этом пишет РИА Новости.
Так, глава социального комитета Совета Федерации РФ Валерий Рязанский заявил, что министерство культуры страны-агрессора должно иметь «инструменты воздействия» на артистов, которые критикуют Россию, «но, когда нужно заработать, едут».
«Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так», — отметил он. Рязанский привел в пример грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который критиковал действия российских властей.
При этом сенатор высказался против создания черного списка. «Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале», — заявил он.
Напомним, Вахтанг Кикабидзе отказался выступать в России с момента окончания войны, развязанной этой страной против Грузии в Южной Осетии в 2008 году. В июне прошлого года он предрек крах России и рассказал, что вернется в страну, если Владимир Путин и Дмитрий Медведев уйдут из политики.
София Ротару с такими заявлениями не выступала, но в 2018-м Ротару отказалась выступать в России из-за отсутствия прямых авиарейсов между Киевом и Москвой. До этого артистка участвовала более чем в 40 церемониях вручения российской премии, и даже не отказалась от выступления в 2014 году, когда РФ аннексировала украинский Крым и ввела войска на Донбасс.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 ноября сообщалось, что Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM». Помимо этого, артистка рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах.
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