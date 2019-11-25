Стиль жизни

Когда назначать свидания и делать маникюр: лунный календарь на эту неделю

О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели с 25 ноября по 1 декабря, когда лучше стричься, заниматься спортом и как ухаживать за растениями, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова (лунный календарь стрижек читайте здесь).

25 ноября

Символ дня — гидра.

Характеристика: день находится под покровительством темных сил — ведьм и колдунов, которые могут безнадзорно и безнаказанно совершать свои дела. На людей энергетика дня повлияет усилением стресса и плохого настроения.

Бизнес и финансы: от любых финансовых операций лучше отказаться — можно легко потерять все, что «заработано непосильным трудом». Начало новых проектов нужно заменить мелкими повседневными делами.

Личная жизнь: не стоит ссориться с близкими людьми — любой пустяк может стать началом серьезного конфликта.

Здоровье: ослабленный иммунитет может стать причиной вирусных и простудных заболеваний, поэтому имеет смысл его укрепить.

Уход за внешностью: хороший результат дадут массаж, контрастные компрессы для кожи лица и шеи. Можно начинать курс омоложения биологически активными кремами и масками.

Спорт: полезными будут фитнес лица и шеи (он поможет подтянуть кожу и убрать второй подбородок) и йога.

Дом, сад, огород: хороший день для уборки дома и выпечки.

26 ноября

Символ дня — светильник.

Характеристика: день, когда закладывается программа на весь последующий месяц, а то и более продолжительное время, поэтому все мысли и желания должны быть позитивными, а все действия — рассчитанными на перспективу. Любое дело будет иметь долговременные и благоприятные последствия, так что стоит тщательно выбирать свои начинания.

Бизнес и финансы: постарайтесь не брать деньги в долг — их возврат может затянуться.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с любимым человеком, если, конечно, вы поссорились.

Здоровье: велика вероятность подхватить вирус, возможны также проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Уход за внешностью: не рекомендуются пластические операции в области лица, живота и бедер.

Спорт: хороший результат даст нагрузка на мышцы рук.

Дом, сад, огород: рекомендуется сосредоточиться на мелких домашних хлопотах, серьезные дела в виде генеральной уборки лучше отложить.

27 ноября

Символ дня — рог изобилия.

Характеристика: день идеально подходит для планирования дел на месяц вперед, но с одним условием: не стоит оповещать о своих задумках окружающих — к сожалению, деструктивную энергетику зависти еще никто не отменял.

Бизнес и финансы: можно покупать и продавать недвижимость и автомобили, не опасаясь получить вещи с подвохом.

Личная жизнь: свидание — если есть такая возможность — рекомендуется перенести на другой день.

Здоровье: особое внимание стоит обратить на состояние зубов и ротовой полости.

Уход за внешностью: хороший результат даст использование лосьонов и тоников на спиртовой основе.

Спорт: прекрасный день для похода в зал — даже сложные упражнения будут даваться легко и просто.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми — даже самыми сложными — домашними делами.

28 ноября

Символ дня — барс, готовящийся к прыжку.

Характеристика: день, когда впечатлительным и мнительным будет казаться, что весь мир ополчился против них, однако стоит помнить: такое настроение — не более чем влияние Луны, поэтому оно вскоре пройдет.

Бизнес и финансы: в профессиональной сфере возможно заманчивое предложение, от которого трудно будет отказаться.

Личная жизнь: выяснять отношения с близким человеком рекомендуется во второй половине дня, в первой — велик риск откровенно обидных высказываний, которые могут привести к конфликту.

Здоровье: болезнь, проявившаяся в этот день, может затянуться надолго, поэтому рекомендуется срочно принимать меры по борьбе с ее причиной, а не симптомами.

Уход за внешностью: для косметических масок рекомендуется использовать натуральные жировые компоненты — оливковое масло или масло виноградных косточек.

Спорт: если нет возможности отменить упражнения для мышц ног и спины, нужно выполнять их с минимальной нагрузкой.

Дом, сад, огород: домашние дела лучше перенести на другой день.

29 ноября

Символ дня — древо познания.

Характеристика: день борьбы добра со злом, положительной энергетики с отрицательной, поэтому лучше провести его в спокойствии, не проявляя чрезмерного энтузиазма.

Бизнес и финансы: можно будет наконец-то получить дивиденды, которые принесут начатые ранее бизнес-проекты.

Личная жизнь: назначенное на этот день свидание, равно как и встреча с друзьями, не оправдают ожиданий.

Здоровье: особое внимание следует обратить на состояние гортани. Также стоит избегать хирургического вмешательства, кроме экстренных случаев.

Уход за внешностью: можно делать маммографию и операции по увеличению груди.

Спорт: рекомендуется легкий вариант кардиоупражнений.

Дом, сад, огород: день подходит для любых домашних дел.

30 декабря

Символ дня — кабан, роющий землю.

Характеристика: день кардинальных жизненных перемен, когда сделанные в прошлом шаги станут ступеньками к новой цели. Успех ждет тех, кто, приступая к реализации нового проекта, не кидается в работу как в омут с головой, а тщательно взвешивает все за и против.

Бизнес и финансы: деловые переговоры заведомо обречены на провал — стороны не захотят прислушаться к мнению друг друга. Финансовые операции также стоит перенести на более благополучные времена.

Личная жизнь: в этот день можно признаваться в любви и делать предложение руки и сердца.

Здоровье: заболевания этого дня чреваты осложнениями, поэтому не стоит откладывать их лечение даже на один день.

Уход за внешностью: не рекомендуется лечить зубы и наращивать ногти. Можно делать глубокую чистку лица, эпиляцию, удалять пигментные пятна и татуировки, прокалывать уши.

Спорт: нагрузки на мышцы ног могут принести вред.

Дом, сад, огород: не самый лучший день для домашней работы — велик риск что-нибудь сломать или разбить.

1 декабря

Символ дня — облака

Характеристика: не самый лучший день для активной работы, зато он идеально подходит для анализа, умственной деятельности и духовных поисков. Звезды рекомендуют прислушиваться к внутреннему голосу — он плохого не посоветует.

Бизнес и финансы: удачными обещают быть любые финансовые операции.

Личная жизнь: не стоит критиковать близких людей — даже невинное замечание они могут воспринять как серьезное оскорбление.

Здоровье: особого внимания потребует состояние верхних дыхательных путей.

Уход за внешностью: можно посещать стоматолога, делать маникюр и педикюр, Рекомендуются антистрессовые кремы, маски и бальзамы, успокаивающие травяные лосьоны, а также наружное применение витаминов А, С и Е.

Спорт: можно назначать кардиотренировки повышенной сложности.

Дом, сад, огород: крупными домашними делами — генеральной уборкой или большой стиркой — лучше не заниматься.

Ранее «ФАКТЫ» давали гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря.

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