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Деньги

Глава Днепропетровской ОГА Бондаренко оставил подрядчиков области без денег, — СМИ

11:15 25 ноября 2019 9
Александр Бондаренко
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко не выплачивает подрядчикам за построенные дороги, спорткомплексы, школы и другие инфраструктурные объекты. Об этом пишет «Обозреватель».

Так, по информации «Обозревателя», ОГА отказалась платить за отремонтированную дорогу Вольное — Гвардейское, в результате чего фирма «Будинвест инжиниринг» не получила 40 млн грн. Не получило плату за свою работу и ООО «Коммунальник», которое отремонтировало спорткомплекс «Прометей» в городе Каменское — здесь проводит домашние игры и тренировки баскетбольная команда «Прометей», вошедшая в этом году в Суперлигу. Кроме того, эта компания не получила предусмотренные контрактом 3 млн грн за капитальный ремонт Божедаровской школы в Криничанском районе и еще 7,7 миллиона — за реконструкцию главной площади Марганца.

Также, по информации СМИ, подрядчики не получили средств на подготовку к уборке снега на дорогах области и введение в эксплуатацию системы подачи воды в нескольких селах Днепропетровщины.

Ранее власти области вынудили подрядчиков в одностороннем порядке и добровольно сократить стоимость своих работ на 6−12%. По словам Бондаренко, это дало возможность сэкономить 70 млн грн. А после этого расчет за работы и вовсе был остановлен.

«Руководство области специально создает ситуацию, чтобы разорвать договор с „неугодной“ фирмой, выигравшей тендер на публичных торгах. Ведь схема довольно простая: не платить деньги подрядчику, дождаться момента, когда он попросту не сможет выполнять свои обязательства ввиду отсутствия финансирования и на этой почве расторгнуть контракт, чтобы завести „свою“ фирму», — написал «Обозреватель».

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