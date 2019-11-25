Происшествия

Сигареты с углем: Нефедов показал необычную контрабанду на границе с Румынией

Украинские таможенники задержали на границе с Румынией рекордную партию контрабандных сигарет на 2,5 миллиона гривен (62 800 пачек). Их пытались перевезти украинцы в соседнюю страну под видом… древесного угля. Ранее в Одессе задержали партию сигарет, предназначенных для поставки в Израиль, которые были спрятаны в туалетной бумаге.

Контрабандная табачная продукция находилась в мешках с углем, уточнил в Facebook глава Государственной таможенной службы Макс Нефедов.

«Контрабанда недели сегодня не „импортная“, а „экспортная“. На пункте пропуска Порубное в Черновцах задержали фуру, которая перевозила древесный уголь. Это классический рисковый товар, поэтому сделали обзор. В мешках с углем были спрятаны сигареты, много сигарет. Всего оказалось 62 800 пачек украинского производства, где-то на 2.7 миллиона гривен», — написал он.

На нарушителей составили протокол, теперь им предстоит заплатить в бюджет ощутимый штраф.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как у Нефедова предлагают ужесточить ответственность за контрабанду «высокомаржинальных» товаров, цены на которые после ввоза в Украину «накручиваются» на сотни процентов.



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