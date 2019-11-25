Аист такси Киев: безопасные и дешевые поездки

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Службы такси давно используются как способ быстрой поездки в условиях города от одной точки до другой. Как альтернатива общественному транспорту или собственному автомобилю это идеальное решение, а служба Аист Такси Киев гарантирует простой вызов, приемлемые цены и высокий уровень комфорта. Теперь не нужно долго ждать ответа оператора или ждать на линии, пока будет найдена подходящая под индивидуальные запросы машина. Работает специальная форма онлайн, позволяющая быстро указать необходимые данные и уже через несколько секунд получить ответ, какая же все-таки машина приедет на вызов.

Удобство таки в режиме онлайн

Используя Аист Такси Киев, пассажиры получают максимальное удобство и безопасное взаимодействие. Постоянно расширяя возможности сайта https://aist-taxi.kiev.ua/ и создавая преимущества для клиентов, администраторы службы готовы предложить целый ряд преимуществ:

• вызов из любой точки города;

• автоматическая обработка заявок;

• моментальное определение точной стоимости;

• отсутствие любых контактов с диспетчером.

Клиентам теперь не обязательно утруждать себя звонками. Классический заказ такси хоть и остался, но он не всегда удобен, особенно в ситуациях, когда нужно вести разговор с другим человеком и одновременно делать заказ машины. Заказать такси можно непосредственно во время учебы или на рабочем месте, при этом не нарушая регламент.

Пассажиры службы Аист Такси Киев никогда не будут обмануты, и окончательная стоимость поездки не будет сюрпризом. Всё потому, что проводится предварительный расчет стоимости и цена сразу высвечивается в форме заказа. Клиент сразу может подготовить бюджет на поездку и не переживать, что ему не хватит денег.

Ассортимент услуг

Аист Такси Киев — это многофункциональный сервис, где всегда можно заказать дополнительные услуги, на которые действует конкретный тариф:

• такси в аэропорт;

• встреча с табличкой;

• предварительный заказ;

• трезвый водитель;

• почасовое такси;

• междугородние перевозки;

• курьерская доставка.

Формируя онлайн заказ такси, нужно указать на сайте, какую дополнительную услугу надо получить. Аист Такси Киев проводит автоматический подсчет, и клиент сразу видит ценность заказанной услуги под индивидуальные предпочтения.

Уникальный подход к формированию тарифов позволил предложить заказчикам доступные цены и достойные условия. Теперь такси — это не что-то дорогое или уникальное, а обычное явление для большинства людей, которые хотят ездить с комфортом.

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