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Собирали авто два года: украинцы на уникальном «Шреке» примут участие в сложном ралли в Малайзии (фото)

В понедельник, 25 ноября, из Одессы в Малайзию отбывают участники уникальной международной гонки Rainforest Challenge. Она входит в топ-10 авторалли планеты наряду с Camel Trophy и Dakar Rally. Украинский экипаж впервые примет участие В престижнейших состязаниях, которые пройдут с 28 ноября по 10 декабря в малайзийских джунглях. Ранее мы сообщали, что в Японии пилот «Феррари» прошел поворот на Гран-при страны на скорости 300 км/ч.

Защищать цвета национального флага будут одесситы, мастера спорта Олег Тригуба (пилот) и Роман Горбаченко (штурман) — чемпионы Украины, они вместе «летают» по бездорожью с 2011 года.

— Эти соревнования — одни из самых тяжелых, это как «Формула-1», только в джунглях, — говорит Роман Горбаченко. — Первый такой опыт для украинских гонщиков. Сквозь малайзийские джунгли проходит «ниточкой» маршрут огромного каравана. Машины участников должны проехать этот маршрут, но суть не в его преодолении. Уникален сам формат гонок: каждый день — переезд, разбивается лагерь и вокруг этого лагеря строятся короткие секции — для каждого класса шесть секций в день. Небольшие по протяженности участки — до 500 метров, каждый из которых нужно пройти максимум за 15 минут. Зачетные баллы идут именно за них, за секции, сам проезд в зачет не входит, за исключением одного обязательного дня.

— По таким секциям необходимо ездить все десять дней соревнований, — дополняет Олег Тригуба. — За каждую пропущенную секцию команда теряет большое количество баллов, поэтому основное — не прекращать движение ни при каких обстоятельствах. То, что считается экстримом в обычных условиях — перевороты, столкновения, езда на крыше, падение в воду — здесь это просто рабочие моменты. К примеру, машина падает на крышу — никто не делает из этого трагедии, экипаж слаженно выскакивает из авто, ставит его на колеса и пытается продолжить заезд. Строго в определенной секции, поскольку за пропущенную секцию не получаешь ни одного зачетного балла… Это классное зрелище, но очень сложное. К тому же собирается огромное количество зрителей — болельщики, пресса…

Состязаниям предшествует тщательное изучение трассы непосредственно перед стартом, но заранее маршрут участникам неизвестен.

Rainforest Challenge также предусматривают более продолжительные гонки в «сумеречной зоне» — по ночным джунглям, без зрителей.

Автомобиль украинского экипажа два года собирали сами гонщики. Конструкция его — уникальна, часть деталей члены экипажа заказывали, часть — изготовили самостоятельно Нарекли его «Шреком» потому, что он — такой же зелененький и так же любит «сидеть в болоте».

— Этот внедорожник типа багги сконструирован с использованием самого мощного мотора от BMW, коробки передач от Toyota, резины со «штатовской» супертехники, мостов Volvo laplander, — уточняет Тригуба. — После того как мы узнали, что едем в Малайзию, машину кардинально переделали под данный вид соревнований: поставили очень мощную лебедку, внесли некоторые технические изменения. Теперь наш «Шрек» вполне способен преодолеть любое дорожное препятствие, даже вертикальную стену…

По словам пилота, экипажам предстоят серьезнейшие испытания в джунглях: гонки по скалам, глине и горным ручьям. Чего только стоят резкие перепады высот, и здесь мощность двигателя, скорость сматывания лебедки и прочность внедорожника предельно важны. Помимо трудностей трассы, в Малайзии сейчас более 30 градусов выше нуля) и проливные дожди, которые могут привести к оползням.

«Шрек» — некомфортное и неудобное для обычной езды авто, предназначен именно для преодоления бездорожья. Как отмечают эксперты, на сегодняшний день это лучший в Украине автомобиль данного класса.

Главным экзаменом для супербагги стало его участие в гонке RFC Wild Boar Challenge, которая в этом году проходила в Харьковской области. Обогнав около четырех десятков экипажей, создатели «Шрека» убедились в его надежности, а заодно получили право на участие в малайзийском финале. Победа на этапе в Украине дала нашей команде возможность бесплатно, без уплаты стартового взноса в размере 3,9 тысячи долларов, принять участие в Rainforest Challenge.

— Если честно, поначалу мы даже не задумывались над тем, что именно делать с этим первым местом, — рассказал Олег Тригуба. — А здесь спонсор, который поставлял нам масла, сказал: «Ребята, вам надо ехать, непременно». Затем заверили, что помогут чем смогут. И действительно помогли переправить машину в Малайзию. Остальную часть финансов изыскивали самостоятельно.

— Что ж до стен, то пробивать их, бюрократические, пришлось с самого начала подготовительного этапа, — улыбается Роман Гобаченко. — Возня с таможней, другими разрешающими структурами и чиновниками разных мастей, сбор денег, проклятия родственников, запара на работе — все это плавно подвело нас ко дню сегодняшнему. В итоге все путем: машина уже на месте, билеты куплены — обратной дороги нет. Остается только лететь и… побеждать.

Активность неординарных одесситов позволила им также организовать команду поддержки. Техническую машину для нее еще месяц назад отправили, как и «Шрека», в Куала-Лумпур на океанском судне. Помощники наших гонщиков снарядят ее всем необходимым в непростом путешествии-испытании. Они же позаботятся о лагеря, приготовлении еды, решении организационных вопросов, видеосъемке.

Видео, вероятно, будут весьма зрелищными: предполагается, что в гонке примут участие представители 30 стран мира. В их числе — безусловные фавориты.

Справка. Rainforest Challenge — всемирно известная, одна из самых сложных в мире гонок, которая более 20 лет проходит в Малайзии. Ее организовывает легенда мирового офф-роуда Луис Ви при поддержке правительства страны.

Напомним, экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова был дисквалифицирован с ралли-марафона «Дакар-2019» из-за инцидента, в котором пострадал 60-летний болельщик.

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