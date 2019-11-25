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82-летняя бабуля-спортсменка «вырубила» грабителя и сдала его полиции (видео)
82-летняя жительница американского Рочестера Уилли Мерфи стала местной знаменитостью. Бабушка, почти каждый день посещающая тренажерный зал, обезвредила грабителя, огрев его столом, а затем сдав копам.
Отправляясь на дело, злоумышленник, похоже, был не в курсе, что нарвется на бабушку-спортсменку. Женщина готовилась ко сну, когда в районе 11 вечера в ее дверь постучался неизвестный.
«Он был снаружи и говорил мне: «Пожалуйста, вызовите скорую. Мне очень плохо». Я вызвала копов, но не пустила его внутрь. Затем слышу шум, думаю: «Какого черта это было? Он выломал дверь. Парень выбрал не тот дом».
Было уже поздно и темно, поэтому старушка спряталась и выжидала. Когда грабитель приблизился к ней, она схватила первую попавшуюся вещь: «Я подняла стол и треснула им грабителя. Стол сломался, парень упал, и я на него набросилась. Схватила шампунь и, пока он валялся на земле, выдавила все ему на лицо, до последней капли. Потом я взяла метлу. Он тянул ее, а я его колотила», — рассказала Уилли Мерфи телеканалу 13WHAM.
Наконец, приехала полиция. Грабителя все же отправили в больницу, а бабушка получила похвалу от копов. «Прибывшие полицейские хотели сделать со мной селфи», — призналась спортсменка, утверждающая, что может поднять 100-килограммовую штангу.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Айнтрахта» Давид Абрахам, сбивший с ног тренера соперника, дисквалифицирован до конца года.
Фото 13WHAM
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