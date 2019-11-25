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Шоу-бизнес

Звезду российских сериалов экстренно госпитализировали в Москве

13:03 25 ноября 2019 558
Дмитрий Ульянов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Звезда многих российских сериалов Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.

Как информирует Telegram-канал 112, актеру стало плохо, когда он находился дома.

Ульянов почувствовал головокружение и боли при ходьбе. Он вызвал «скорую», но от госпитализации отказался.

Позже актеру стало хуже. Врачи «скорой» приехали и не смогли помочь больному на месте, поэтому приняли решение о госпитализации.

Состояние Ульянова тяжелое. У актера диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.

Ульянову 47 лет. Он снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Марш Турецкого», «Следствие ведут Знатоки», «72 метра», «Богиня: как я полюбила», «Московская сага», скандальный сериал «Спящие» и другие.

Ранее сообщалось о госпитализации российского актера Юрия Соломина.

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