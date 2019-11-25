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Звезду российских сериалов экстренно госпитализировали в Москве
Звезда многих российских сериалов Дмитрий Ульянов госпитализирован в Москве с подозрением на инсульт.
Как информирует Telegram-канал 112, актеру стало плохо, когда он находился дома.
Ульянов почувствовал головокружение и боли при ходьбе. Он вызвал «скорую», но от госпитализации отказался.
Позже актеру стало хуже. Врачи «скорой» приехали и не смогли помочь больному на месте, поэтому приняли решение о госпитализации.
Состояние Ульянова тяжелое. У актера диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения.
Ульянову 47 лет. Он снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Марш Турецкого», «Следствие ведут Знатоки», «72 метра», «Богиня: как я полюбила», «Московская сага», скандальный сериал «Спящие» и другие.
Ранее сообщалось о госпитализации российского актера Юрия Соломина.
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