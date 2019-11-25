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В четверг, 21 ноября, в Конгрессе США завершились открытые слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Члены нескольких комитетов Конгресса, а также представители Республиканской партии, присутствовавшие на заседаниях в интересах главы государства, заслушали показания целого ряда важных свидетелей по так называемому «Украинагейту». Напомним, в основу обвинений, выдвинутых демократами против Трампа, положено утверждение, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. Демократы настаивают на том, что Трамп фактически шантажировал главу иностранного суверенного государства, вымогая у него «услугу за услугу».

Мари Йованович уверена, что ее усилия, направленные на борьбу с коррупцией в Украине, вызвали гнев у ряда влиятельных украинцев. И они искали возможности ее замены

Конкретно президент США хотел от президента Украины публичного заявления о возобновлении расследования деятельности компании Burisma и проведения расследования о предполагаемом вмешательстве Киева в президентские выборы 2016 года в США. Трамп дал понять Зеленскому, что только в таком случае предоставит нашей стране военную помощь на сумму 391 миллион долларов, ранее утвержденную Конгрессом США, но замороженную по личному распоряжению Трампа. Кроме того, лишь в этом случае американский президент был готов встретиться с Зеленским в Вашингтоне и провести полноценные переговоры.

Демократы указывают, что своими действиями Трамп поставил под угрозу национальную безопасность США. Кроме того, он превысил свои полномочия, пытаясь добиться от Украины действий, которые могли принести ему личную политическую выгоду. Как известно, на протяжении пяти лет — с весны 2014-го по весну 2019 года — в состав совета директоров Burisma входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден. Заявление о возобновлении деятельности компании в Украине должно было бросить тень на репутации Байдена-старшего, который рассматривается как главный соперник Трампа на президентских выборах 2020 года.

Что же показали открытые слушания в Конгрессе США?

Один из главных выводов — Трамп действительно добивался от Зеленского заявления по компании Burisma. Он действительно хотел, чтобы в заявлении прозвучала фамилия Байден. Это косвенно следует из показаний практически всех свидетелей. Но, что еще важнее, об этом прямо заявил посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, который получил этот пост благодаря Трампу и считался до сих пор человеком президента.

Посол утвердительно ответил на вопрос, была ли связана задержка военной помощи с вопросом о Байденах. Он также подчеркнул, что Джулиани добивался от Киева заявления Зеленского. Для Трампа само заявление было куда важнее, чем расследование. А это означает, что американскому лидеру было плевать на борьбу с коррупцией в Украине. Его интересовал компромат на Байдена. Белый дом же утверждает, что военная помощь была задержана в целях борьбы с коррупцией.

Республиканцы теперь кричат, что это все голословные утверждения. Ни один из свидетелей, включая Сондланда, не предоставил никаких документов. Понимая это, демократы на протяжении всей процедуры импичмента требовали от администрации президента обнародования документов, связанных с политикой Белого дома в отношении Украины. Команда Трампа затягивала, как могла, эту публикацию. Однако в пятницу, 22 ноября, Государственный департамент был вынужден сделать это, следуя букве закона.

Запрос на предоставление доступа к документам по «Украинагейту» официально подала общественная организация American Oversight. И теперь мы знаем, что Джулиани несколько раз общался непосредственно с государственным секретарем Майком Помпео, обсуждая конкретно отношения с Украиной. Если быть еще точнее, личный адвокат президента США в телефонных беседах с госсекретарем, которые состоялись 27 и 29 марта, разговаривал о том, как скомпрометировать посла США в Украине Мари Йованович.

«Мы видим теперь, почему Майк Помпео отказывался предоставить эту информацию Конгрессу. Документы указывают на бумажный след, который ведет от Руди Джулиани к Белому дому, а оттуда к госсекретарю Помпео, а цель этих переговоров состояла в организации клеветнической кампании против посла Йованович», — заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Как известно, Йованович была неожиданно освобождена от обязанностей посла в мае 2019 года. Дипломат дала показания в Конгрессе, подчеркнув, что чувствовала на себе последствия кампании дискредитации, которую развернул против нее Джулиани. Ее отправили в отставку на основании ложных утверждений людей с сомнительными мотивами. Йованович уверена, что ее усилия, направленные на борьбу с коррупцией в Украине, вызвали гнев у ряда влиятельных украинцев. И они искали возможности ее замены.

Документы Госдепа доказывают слова Йованович. Так, 23 января 2019 года состоялся разговор Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. На этой встрече присутствовали два предпринимателя с украинскими корнями — Лев Парнас и Игорь Фруман. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в настоящее время они находятся под арестом. Их обвиняют в США в даче ложных показаний Федеральной избирательной комиссии, фальсификации документов и преступном сговоре. В документе Госдепа указывается: Шокин в ходе встречи заявил, что был отправлен в отставку по настоянию Джо Байдена.

Еще один документ — это резюме разговора с Юрием Луценко, преемником Шокина. В беседе снова принимали участие Парнас и Фруман. Луценко заявил Джулиани, что Хантер Байден якобы получал сомнительные выплаты от Burisma.

Госдепартамент в ближайшие дни должен предоставить American Oversight еще ряд документов.

Российские агенты регулярно передавали фальсифицированные данные о «вмешательстве Киева» в президентские выборы в США

Второй важный момент — Украина никоим образом не вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Об этом заявила в своих показаниях бывший советник Трампа по России Фиона Хилл. На основании ее утверждений газета The New York Times провела собственное расследование. Результаты были опубликованы 22 ноября. Издание выяснило, что американские разведслужбы провели для сенаторов секретный брифинг, в ходе которого рассказали о длительной операции российской разведки, направленной на дискредитацию Украины в глазах американцев.

Оказывается, российские агенты регулярно передавали фальсифицированные данные о «вмешательстве Киева» в президентские выборы в США. Эти данные получали российские и украинские бизнесмены, которые в свою очередь предоставляли их американским политикам и журналистам. Американцы считали, что получили информацию из проверенных надежных источников. В числе тех, кто предоставлял такие данные, The New York Times называет российского миллиардера Олега Дерипаску.

Когда семя сомнений и подозрений было тщательно удобрено, лично президент России Владимир Путин первым публично заявил, что это украинские хакеры взломали электронную почту представителей Демократической партии США. И в это уже были готовы поверить многие в Вашингтоне, в первую очередь — президент Трамп.

Издание отмечает, что российские спецслужбы постоянно усложняют свои операции, направленные на вмешательство в дела иностранных государств, в том числе США. В данном случае Москва не только организовала обработку настроений американских избирателей, но и взвалила ответственность за это на Киев. На брифинге сенаторов предупредили, что Кремль удвоит свои усилия на предстоящих президентских выборах в США.

А дезинформацию относительно украинского вмешательства республиканцы попытались активно использовать, выстраивая линию защиты Трампа во время расследования, проводимого Палатой представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента. Громче всех старался… Джулиани.

Об этом и заявила в своих показаниях Фиона Хилл. Она призвала республиканцев отказаться от использования «вымышленного нарратива» по Украине и перестать участвовать в процессе его дальнейшего распространения. Хилл, отвечая на вопрос участников слушаний в Конгрессе, заявила, что Россия и президент Путин весьма заинтересованы в дискредитации Украины.

В среду, 20 ноября, Путин заявил: «Слава богу, нас теперь уже никто не обвиняет, что мы вмешиваемся в выборы в США, теперь Украину обвиняют…»

Американскому подполковнику Александру Виндману предлагали возглавить Министерство обороны Украины

Слушания в Конгрессе четко определили людей, которые, выполняя распоряжение Трампа, оказывали давление на президента Зеленского и его ближайшее окружение. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и советник посольства США в Украине Дэвид Холмс назвали их «тремя амиго». Речь идет о после Сондланде, уже бывшем министре энергетики США Рике Перри и бывшем специальном представителе Государственного департамента США в Украине Курте Волкере. «Три амиго» занимались практическим осуществлением плана, вдохновителем которого, по всей видимости, является Джулиани. И государственный секретарь США Майк Помпео знает об этом плане.

Еще одна весьма неожиданная история открылась в ходе публичных слушаний — предложение, полученное американским подполковником Александром Виндманом, возглавить Министерство обороны Украины. Виндман лично заявил об этом 19 ноября в Конгрессе. Уроженец Киева сказал, что ему трижды предлагал этот пост Александр Данилюк. Подполковник трижды отказался. При этом каждый раз докладывал обо всем начальству. По мнению Виндмана, приглашение от Данилюка «выглядело комично».

Американское издание Daily Beast попросило Александра Данилюка прокомментировать слова подполковника. Данилюк подчеркнул, что делал такое предложение Виндману лишь однажды и в шутку.

Еще одна выдержка из слушаний в Конгрессе облетела все американские СМИ. Дэвид Холмс заявил, что после встречи с советником Зеленского Андреем Ермаком посол Сондланд позвонил Дональду Трампу прямо из ресторана в Киеве и заверил своего покровителя: «Президент Зеленский любит вашу задницу!».

Сондланд в своих показаниях согласился с тем, что «и вправду мог такое сказать». «Мы с президентом Трампом так и разговариваем», — добавил посол. Затем он сообщил, что Зеленский понравился всем американским дипломатам, которые с ним общались. И они всячески стремились ускорить встречу двух президентов в надежде, что такое личное общение поможет Вашингтону и Киеву выстроить хорошие отношения. «Президент Зеленский показался нам умным, веселым и обаятельным», — сказал Сондланд.

Теперь процедура импичмента предполагает передачу выводов членов комитетов, участвовавших в открытых слушаниях, на обсуждение членов Палаты представителей. Если те проголосуют за импичмент (достаточно простого большинства голосов, которое у демократов в нижней палате Конгресса имеется), то дальше изучением материалов займется Сенат. Трамп публично заявил, что жаждет скорейшего перехода процесса импичмента в верхнюю палату Конгресса и даже готов лично выступить перед сенаторами. В Сенате большинство у республиканцев. Поэтому президент чувствует себя уверенно. Однако факты, вскрывшиеся в ходе открытых слушаний, вызвали возмущение многих членов Республиканской партии. Поэтому, считают американские СМИ, декабрь может оказаться для Трампа полным неприятных сюрпризов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киев знал о заморозке Трампом военной помощи Украине в день телефонного разговора президента США с Зеленским, 25 июля. Распоряжение о заморозке указанных средств исходило непосредственно от Трампа. И тот отдал его еще 18 июля.

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