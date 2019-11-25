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Подрыв авто адвоката в Харькове: появилась информация о взрывном устройстве (видео)
Взрывное устройство, установленное под машиной харьковского адвоката Андрея Гагуна, было самодельным.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж. По предварительным данным, взрывчатку, основой которой был тротил, разместили либо под автомобилем Toyota Camry, либо плохо закрепили под днищем машины и она отвалилась.
По словам Сергея Чижа, взрывчатка сработала, когда авто тронулось с места и успело отъехать метров на десять. Так что в результате взрыва были повреждены несколько автомобилей и окна в многоэтажном доме.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синий автомобиль Opel Vectra на иностранной регистрации, на котором с места ЧП скрылись злоумышленники, обнаружили в Харьковской области. Скрывшиеся подорвали его при помощи снаряда.
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