Украина

Взрыв в Харькове: скрывшиеся с места ЧП киллеры подорвали свое авто (фото)

Киллеры, которые устроили взрыв в Харькове, избавились от важной улики — автомобиля. Об этом сообщает в своем Telegram-канале «Харьков 1654».

Заметая следы, киллеры взорвали в Харьковской области снарядом машину Opel Vectra, которую они использовали для совершения преступления.

Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Лермонтовская прогремел сильный взрыв — по предварительной информации, пытались убить адвоката Андрея Гагуна, но он получил только несколько царапин, не пострадали и окружающие. Лишь у некоторых машин есть механические повреждения.

Взрывное устройство было заложено под Toyota Camry. Адвокат связывает произошедшее со своей адвокатской и правозащитной деятельностью. В розыск был объявлен автомобиль Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации, на котором могли передвигаться злоумышленники.

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