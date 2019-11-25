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Стало известно, чью машину взорвали в Харькове
Машина Nissan Qashqai, которая пострадала от взрыва утром 25 ноября в Харькове, может принадлежать зятю бывшего заместителя прокурора Харьковской области.
Об этом сообщает издание «Ньюз рум». По данным журналистов, экс-зампрокурора в свое время уволили с занимаемой должности в рамках люстрации.
Также сообщается, что в доме, под которым взорвался автомобиль, проживает руководитель облсовета. Впрочем, подтверждений тому, что взрыв может быть связан с именно с ним, нет.
Если ранее сообщалось о пострадавшем мужчине, который сидел в автомобиле, то, по официальным данным, в результате ЧП никто не пострадал. «Механические повреждения получили автомобили, находившиеся в эпицентре взрыва. Злоумышленники, вероятно причастные к преступлению, могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция «Перехват», — говорится в сообщении ГУ НП в Харьковской области.
Также в полиции сообщили, что была подорвана Toyota Camry. Об автомобиле Nissan Qashqai в сообщении ничего не говорится.
Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 ст. 15 ч.1. ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове 23-летний парень подорвался на гранате. По предварительным данным, он добровольно свел счеты с жизнь. Тело погибшего обнаружила на балконе его бабушка.
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