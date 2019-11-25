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Крушение танкера Delfi: появились данные о загрязнении популярного пляжа под Одессой
В ночь на пятницу, 22 ноября, в акватории портов Большой Одессы штормовым ветром сорвало с якорной стоянки и понесло нефтеналивное судно Delfi (флаг Молдовы). Как заявила и. о. директора департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета Валентина Дацюк, крушение танкера привело к загрязнению побережья в месте крушения — в районе популярного городского пляжа «Дельфин». Максимальное загрязнение фиксировали в ночь на 23 ноября, когда предельно допустимая концентрация нефтепродуктов была превышена в 150 раз. Позднее благодаря штормовой погоде состав морской воды значительно улучшился: по состоянию на вечер воскресенья, 24 ноября, норма превышена в 19 раз.
По предварительным данным, в акваторию пляжа попало 100−150 кг нефтепродуктов, и, как утверждает Валентина Дацюк, в воде присутствуют лишь так называемые «легкие фракции», а, в частности, мазут не обнаружен.
Однако, по словам вице-мэра Одессы Андрея Котляра, тяжелые фракции нефтепродуктов все-таки были.
«Они были на лицах водолазов — единственной не защищенной костюмом части тела. Они все были в мазуте, в нефти
«Наши сотрудники оказались наиболее подготовленными и делали основную работу», — рассказал Котляр.
При спасении экипажа использовалось альпинистское снаряжение. С его помощью водолазы взбирались на опрокинувшийся танкер, который кидало волнами из стороны в сторону. Как выяснилось, трое членов экипажа настолько обессилили и замерзли, что спуститься навстречу водолазам попросту не могли. Поэтому «коммунальщики» сами взобрались на танкер и спускали оттуда моряков одного за другим. Сначала «сняли» механика и матроса, но с капитаном возникли дополнительные трудности. У него, по словам водолазов, были проблемы с ногой (предполагалось, что перелом), и он более часа пробыл в ледяной воде, которая доходила ему «до пояса».
Спасатели также утверждают: не заметили, чтобы моряки отказывались покинуть терпящий крушение танкер.
Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, Delfi предназначен для дозаправки топливом судов, стоящих на рейде. На момент происшествия на борту находились только трое членов экипажа.
По факту крушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до трех лет.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по словам одного из спасенных моряков, судно достаточно давно находилось в бедственном положении.
«ФАКТЫ» писали также, что в последние дни потерпевший крушение у берегов Одессы танкер Delfi стал местом «паломничества» для жителей города. К месту аварии приходят даже для романтических фотосессий.
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