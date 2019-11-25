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Стальные нервы: спящую собаку не смог разбудить робот-пылесос (видео)
В сети стал вирусным видеоролик, главной героиней которого является собака породы корги по кличке Пенни. Пользователи сети поразились и позавидовали умению песика спать, как убитому при, казалось бы, совершенно не подходящих для этого обстоятельствах. Пенни умудряется крепко спать, лежа на спине на полу в кухне, когда вокруг нее ездит робот-пылесос. Робот не только сильно шумит, но еще и временами толкает Пенни, которая совершенно на это не реагирует. Лишь потом она слегка дергает лапами во сне, переворачивается на бок и продолжает спать, как ни в чем не бывало.
В комментариях пользователи сети говорили, что обычно их питомцы страшно боятся включенного пылесоса. И называли Пенни «самой спокойной собакой в мире».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что приставучая белка озадачила кота, заставляя его поиграть с ней.
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