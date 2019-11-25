24.02 / 24.26 26.42 / 26.81
Киев: -7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Настырная приставучая белка озадачила кота, заставляя его поиграть с ней (видео)

10:00 25 ноября 2019 331
Кот и белка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На популярной интернет-платформе Reddit было опубликовано видео, быстро распространившееся по сети. На нем к вальяжно лежащему на крыше коту пристает белка, пытаясь заставить его поиграть с ней. Белка тормошит кота, кувыркается по нему. А озадаченный мелкий хищник лениво и несколько раздраженно отмахивается от настырного зверька.

«Как, черт возьми, такие отношения вообще могли начаться?», — озаглавлено видео. В ответ один из комментаторов написал: «У меня такое чувство, что кот пытался охотиться на белку, но оказался слишком толстым, чтобы ее поймать. А белка приняла это за игру. И теперь они друзья». «Ну, теперь-то кот в этом не признается. Слишком стыдно», — пошутил другой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их в морозную ночь.

Читайте также: В сети нашли кошку — двойника Чарли Чаплина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Басков и Крутой

Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту (видео)

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Ротару

Хотели пожениться: скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер