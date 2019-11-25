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Настырная приставучая белка озадачила кота, заставляя его поиграть с ней (видео)
На популярной интернет-платформе Reddit было опубликовано видео, быстро распространившееся по сети. На нем к вальяжно лежащему на крыше коту пристает белка, пытаясь заставить его поиграть с ней. Белка тормошит кота, кувыркается по нему. А озадаченный мелкий хищник лениво и несколько раздраженно отмахивается от настырного зверька.
«Как, черт возьми, такие отношения вообще могли начаться?», — озаглавлено видео. В ответ один из комментаторов написал: «У меня такое чувство, что кот пытался охотиться на белку, но оказался слишком толстым, чтобы ее поймать. А белка приняла это за игру. И теперь они друзья». «Ну, теперь-то кот в этом не признается. Слишком стыдно», — пошутил другой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что бродячая собака спасла пятерых котят, согревая их в морозную ночь.
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