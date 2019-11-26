Дональд Трамп чествовал пса-героя, но собаке больше понравился вице-президент (видео)

Мир

Президент США Дональд Трамп принял у себя в Белом доме служебную собаку по кличке Конан. Пса породы малинуа чествовали, учитывая его важную роль в ликвидации лидера группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Пес преследовал террориста по туннелю до тех пор, пока тот не взорвал пояс смертника. Во время спецоперации Конан получил ранения, однако уже полностью поправился.

«Конан — крепкий орешек. Никто не станет связываться с Конаном», — заявил Трамп. Он также назвал паса «невероятным», «великолепным бойцом» и «самой знаменитой собакой в мире». Позже он наградил его медалью и грамотой за героизм.

Как сообщает Fox News, на церемонии присутствовали также тренер Конана, супруга Трампа Мелания (в пальто от Dolce & Gabbana), а также вице-президент США Майк Пенс. Несмотря на похвалы Трампа, Пенс приглянулся Конану больше. Собака ластилась к вице-президенту, и тот гладил ее по голове.

Супруги Трамп, у которых нет домашних животных, на вопрос, не хотят ли они завести собаку, ответили отрицательно.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Трамп раскрыл детали гибели главаря ИГИЛ: «Умер воя, хныча и визжа».

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