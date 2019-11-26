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Дональд Трамп чествовал пса-героя, но собаке больше понравился вице-президент (видео)
Президент США Дональд Трамп принял у себя в Белом доме служебную собаку по кличке Конан. Пса породы малинуа чествовали, учитывая его важную роль в ликвидации лидера группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Пес преследовал террориста по туннелю до тех пор, пока тот не взорвал пояс смертника. Во время спецоперации Конан получил ранения, однако уже полностью поправился.
«Конан — крепкий орешек. Никто не станет связываться с Конаном», — заявил Трамп. Он также назвал паса «невероятным», «великолепным бойцом» и «самой знаменитой собакой в мире». Позже он наградил его медалью и грамотой за героизм.
Как сообщает Fox News, на церемонии присутствовали также тренер Конана, супруга Трампа Мелания (в пальто от Dolce & Gabbana), а также вице-президент США Майк Пенс. Несмотря на похвалы Трампа, Пенс приглянулся Конану больше. Собака ластилась к вице-президенту, и тот гладил ее по голове.
Супруги Трамп, у которых нет домашних животных, на вопрос, не хотят ли они завести собаку, ответили отрицательно.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Трамп раскрыл детали гибели главаря ИГИЛ: «Умер воя, хныча и визжа».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?