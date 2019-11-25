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СМИ рассказали, зачем Винницкому аэропорту миллиард гривен на реконструкцию
В Винницком аэропорту собираются реконструировать взлетную полосу, рулежные дорожки и перрон за 1,013 миллиарда гривен. Однако столь большая сумма и механизм ее выделения вызывают сомнения в целесообразности проекта. Об этом написал сайт delo.ua.
«Финотчеты КП „Международный аэропорт Винница“, опубликованные на сайте Винницкого городского совета, свидетельствуют о том, что доходная часть от деятельности аэропорта достаточно невелика, а скорее, даже мизерная или убыточная. А это говорит о том, что потраченные государством средства не окупятся в ближайшую тройку десятков лет точно, а управление аэродромом так и останется в руках местных властей», — отмечает автор материала.
Журналист в своём материале подчеркнул, что средства были в спешке выделены правительством Владимира Гройсмана накануне нового 2019 года. При этом вчетверо была превышена сумма, предусмотренная на реконструкцию «Винницы» Государственной целевой программой развития аэропортов до 2023 года.
«Еще один интересный момент. В Винницком горсовете о выделении денег знали уже накануне. При этом, на момент принятия решения не существовало проекта такой реконструкции, и уж тем более не была проведена его государственная экспертиза», — подчёркивается в материале delo.ua.
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