Мир

Вверх ногами между небом и землей: самолет запутался в линии электропередач (фото)

В американском штате Миннесота небольшой частный самолет запутался в линии электропередач, зацепившись за высоковольтный провод колесом шасси. 65-летний пилот Томас Коскович вынужден был висеть до приезда спасателей вниз головой, опасаясь пошевелиться. Его благополучно сняли оттуда, предварительно отключив электричество.

Как сообщает Эй-би-си, мужчина, к счастью, не получил никаких травм, отделавшись лишь испугом. Пожарные и полицейские отметили, что все могло бы закончиться плохо, и летчику просто повезло.

Причины происшествия выясняются.



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