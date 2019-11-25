- 18:39 В Раду подали закон о запрете дельфинариев в Украине
- 18:10 В киевском метро на пассажира напали с ножом
- 18:04 Горячая штучка: сексуальная Леся Никитюк в купальнике взбудоражила сеть
- 18:01 Сообщения СМИ об объявлении в международный розыск Дмитрия Вовка не соответствуют действительности, — адвокат
- 17:42 В сети показали, как могут выглядеть дети Кейт Миддлдтон и сын Меган Маркл спустя 20 лет
- 17:37 Вверх ногами между небом и землей: самолет запутался в линии электропередач
- 17:28 "Такие люди нужны всем президентам": открылись интересные факты о новом главе УСБУ во Львовской области
- 17:27 «Я добрая к животным»: польскую студентку отчислили из вуза за издевательский пост об украинке
- 17:14 "Никогда не спонсировала войну": у Ротару неоднозначно отреагировали на травлю в России
- 17:10 СМИ рассказали, зачем Винницкому аэропорту миллиард гривен на реконструкцию
- 17:07 Невосприимчивость к антибиотикам может вызвать 10 миллионов смертей в год, — ВОЗ
- 16:56 Было ваше — стало наше: Пушилин решить отжать имущество у друга Ахметова
Вверх ногами между небом и землей: самолет запутался в линии электропередач (фото)
В американском штате Миннесота небольшой частный самолет запутался в линии электропередач, зацепившись за высоковольтный провод колесом шасси. 65-летний пилот Томас Коскович вынужден был висеть до приезда спасателей вниз головой, опасаясь пошевелиться. Его благополучно сняли оттуда, предварительно отключив электричество.
Как сообщает Эй-би-си, мужчина, к счастью, не получил никаких травм, отделавшись лишь испугом. Пожарные и полицейские отметили, что все могло бы закончиться плохо, и летчику просто повезло.
Причины происшествия выясняются.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России провели экстренную посадку самолета Москва — Анапа с умирающим пилотом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!