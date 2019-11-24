В Ростове-на-Дону экстренно посадили самолет Москва — Анапа с умирающим пилотом

Мир

24 ноября в российском Ростове-на-Дону пришлось экстренно посадить самолет. Лайнер «Аэрофлота», летевший из Москвы в Анапу, запросил внеплановую посадку из-за критического состояния второго пилота.

По информации ростовских медиа, медицинскую помощь пилоту пытались оказать на борту, но, когда экипаж понял, что не справляется, то запросил посадку в ближайшем аэропорту. Борту выделили «коридор» для приземления, а к взлетно-посадочной полосе прибыла «скорая помощь». Экстренные меры оказались бесполезными: 49-летний мужчина скончался.

Назначена проверка по поводу чрезвычайного происшествия на транспорте. В аэропорту пока подтвердили лишь внеплановую посадку самолета, но не ее причины. В следственном комитете считают, что причиной смерти стал сердечный приступ, но окончательные выводы даст судмедэкспертиза.

Напомним, в авиации существует особый алгоритм действий на случай смерти в полете члена экипажа лайнера. Такие инциденты периодически встречаются. Так, например, самолет Qatar Airways был вынужден совершить экстренную посадку, когда командир экипажа скончался прямо в небе. Иногда лайнеры меняют аэропорт приземления из-за смерти пассажира в пути.

Фото 161.ru

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter