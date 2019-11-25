Политика

Распространенные в СМИ сообщения об объявлении в международный розыск экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка не соответствуют действительности. Это очередной пример давления со стороны следствия по делу «Роттердам +» через СМИ. Об этом написала адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

«Сегодня одно издание со ссылкой на неназванный „источник в правоохранительных органах“ сообщило в виде свершившегося факта, что Интерпол объявил моего подзащитного Дмитрия Вовка в международный розыск. Хочу сообщить, что на данный момент эта информация не соответствует действительности. Первое, и ключевое — официальный сайт Интерпола до сих пор убежден, что ни одного человека с фамилией „Вовк“ из Украины в розыске нет», — написала Одинец.

Адвокат обратила внимание, что сторона следствия получила решение суда об избрании меры пресечения Дмитрию Вовку только в четверг вечером 21 ноября, и физически не могла за это время успеть перевести решение на один из официальных языков Интерпола и передать его в центральный офис Интерпола. По мнению адвоката, такие «сливы» информации в СМИ являются очередным примером давления со стороны следствия.

«Мы становимся свидетелями очередного случая давления стороны следствия в медиаплоскости. Хочу в очередной раз поблагодарить уважаемых представителей НАБУ и САП… Ведь, когда в суде в качестве доказательств предоставить нечего, детективам и прокурорам остается играть роль «неназванных источников», — написала Одинец в соцсети.

Напомним, ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по «Роттердам+», подтверждающие обоснованность формулы.

А адвокат подозреваемых по делу «Роттердам+» со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы.

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